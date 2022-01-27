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Вже розбомбило? Киян шокував стан одного з укриттів Києва (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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27 січня, 15:55
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Наразі з'ясовують точну адресу приміщення, і хто балансоутримувач даного об'єкту
Так виглядає одне з київських укриттів для громадян
Так виглядає одне з київських укриттів для громадян / Фото: Колаж: Сьогодні

У соціальних мережах обговорюють фото столичного підвалу, який захаращений сміттям. Фото приміщення, яке має служити укриттям у разі надзвичайної ситуації, опублікував народний депутат України Роман Грищук. За його словами, багато інших приміщень у місті зайняті перукарнями та магазинами.

У КМДА "Сьогодні" повідомили, що наразі невідомо, де саме у столиці зроблено це фото. Зараз з'ясовують точну адресу приміщення, і хто є балансоутримувачем даного об'єкта.

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У місті досить багато об'єктів, які поки що не готові до використання. Фото: Шептун/Telegram
У місті досить багато об'єктів, які поки що не готові до використання. Фото: Шептун/Telegram

Нам пояснили, що той, хто опублікував це фото, повною мірою не має інформації про захисні споруди. За законом у спорудах подвійного використання можуть бути перукарні, аптеки, магазини.

"Ми найближчим часом підготуємо роз'яснювальний матеріал для таких депутатів на тему: що таке захисні споруди та чому там може щось розміщуватись. Але у разі надзвичайно ситуації, ці приміщення можуть стати укриттям для населення", – пояснили нам у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

У мерії пояснюють, що в місті досить багато об'єктів, які поки що не готові до використання, таких близько тисячі. Балансоутримувачі повинні їх утримувати в порядку, не допускати захаращення сміттям, прибирати воду у разі підтоплення.

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У мерії наголошують, що тому такі об'єкти укриття у підвалах мають бути закритими та упорядковані. Тоді в них не будуть селитися безхатченки та влаштовувати наркопритони.

Що має бути у "тривожній валізі"

1. Документи

Окрім оригіналів варто запакувати і копії важливих документів – паспорта, прав водія, документів на нерухомість та автомобіль. Все необхідно запакувати в поліетилен. Гроші з карток краще перевести в готівку і взяти з собою.

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2. Для зв'язку:

  • блокнот, ручка, перелік важливих номерів;
  • павербанки, зарядки;
  • радіоприймач на батарейках;
  • карта місцевості.

3. Одяг:

  • два комплекти нижньої білизни, дві пари звичайних шкарпеток, шкарпетки із вовни;
  • штани, куртка, каремати та спальні мішки;
  • сорочка або кофта, плащ-дощовик, шапка, рукавички, шарф та зручне взуття;
  • нитки, голки.

4. Їжа та посуд:

  • металеві казанок, фляга, ложка та чашка;
  • питна вода з розрахунком на 1-2 дні (3 літри води на людину на добу), по можливості ці запаси треба час від часу оновлювати;
  • запас їжі на пару днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад з горіхами, льодяники), тушонка, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Також можна взяти крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.

5. Медицина та гігієна:

  • зубна щітка та паста, мило, рушник, туалетний папір, пару пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;
  • активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії). Також потрібно взяти ліки, які ви приймаєте регулярно.
  • сухий та медичний спирт, антисептик, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;
  • засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із фіксатором; пластирі; атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому;
  • великий шматок тканини, де можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци.

Також потрібно мати контакти власних лікарів та рецепти ліків.

Що ще варто взяти:

  • компас,
  • намет,
  • годинник (краще водонепроникний),
  • поліуретановий килимок,
  • спальник.
  • ліхтарик,
  • ніж,
  • сірники,
  • сокира,
  • пару запальничок,
  • пару сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів,
  • свічки,
  • рулон широкого скотчу.

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