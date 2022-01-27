Вже розбомбило? Киян шокував стан одного з укриттів Києва (фото)

Наразі з'ясовують точну адресу приміщення, і хто балансоутримувач даного об'єкту

Так виглядає одне з київських укриттів для громадян / Фото: Колаж: Сьогодні

У соціальних мережах обговорюють фото столичного підвалу, який захаращений сміттям. Фото приміщення, яке має служити укриттям у разі надзвичайної ситуації, опублікував народний депутат України Роман Грищук. За його словами, багато інших приміщень у місті зайняті перукарнями та магазинами.

У КМДА "Сьогодні" повідомили, що наразі невідомо, де саме у столиці зроблено це фото. Зараз з'ясовують точну адресу приміщення, і хто є балансоутримувачем даного об'єкта.

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У місті досить багато об'єктів, які поки що не готові до використання. Фото: Шептун/Telegram

Нам пояснили, що той, хто опублікував це фото, повною мірою не має інформації про захисні споруди. За законом у спорудах подвійного використання можуть бути перукарні, аптеки, магазини.

"Ми найближчим часом підготуємо роз'яснювальний матеріал для таких депутатів на тему: що таке захисні споруди та чому там може щось розміщуватись. Але у разі надзвичайно ситуації, ці приміщення можуть стати укриттям для населення", – пояснили нам у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

У мерії пояснюють, що в місті досить багато об'єктів, які поки що не готові до використання, таких близько тисячі. Балансоутримувачі повинні їх утримувати в порядку, не допускати захаращення сміттям, прибирати воду у разі підтоплення.

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У мерії наголошують, що тому такі об'єкти укриття у підвалах мають бути закритими та упорядковані. Тоді в них не будуть селитися безхатченки та влаштовувати наркопритони.

Що має бути у "тривожній валізі"

1. Документи

Окрім оригіналів варто запакувати і копії важливих документів – паспорта, прав водія, документів на нерухомість та автомобіль. Все необхідно запакувати в поліетилен. Гроші з карток краще перевести в готівку і взяти з собою.

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2. Для зв'язку:

блокнот, ручка, перелік важливих номерів;

павербанки, зарядки;

радіоприймач на батарейках;

карта місцевості.

3. Одяг:

два комплекти нижньої білизни, дві пари звичайних шкарпеток, шкарпетки із вовни;

штани, куртка, каремати та спальні мішки;

сорочка або кофта, плащ-дощовик, шапка, рукавички, шарф та зручне взуття;

нитки, голки.

4. Їжа та посуд:

металеві казанок, фляга, ложка та чашка;

питна вода з розрахунком на 1-2 дні (3 літри води на людину на добу), по можливості ці запаси треба час від часу оновлювати;

запас їжі на пару днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад з горіхами, льодяники), тушонка, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Також можна взяти крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.

5. Медицина та гігієна:

зубна щітка та паста, мило, рушник, туалетний папір, пару пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;

активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії). Також потрібно взяти ліки, які ви приймаєте регулярно.

сухий та медичний спирт, антисептик, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;

засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із фіксатором; пластирі; атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому;

великий шматок тканини, де можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци.

Також потрібно мати контакти власних лікарів та рецепти ліків.

Що ще варто взяти:

компас,

намет,

годинник (краще водонепроникний),

поліуретановий килимок,

спальник.

ліхтарик,

ніж,

сірники,

сокира,

пару запальничок,

пару сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів,

свічки,

рулон широкого скотчу.

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