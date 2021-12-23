В аеропорту "Бориспіль" затримали 30 осіб з підробленими COVID-сертифікатами – що їм загрожує

Таку кількість людей затримали у період з 19 по 22 грудня

У "Борисполі" затримали 30 осіб. Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" у період з 19 по 22 грудня затримали 30 осіб, які пред'явили документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підробки.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

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Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підробку, а також про використання підроблених документів проти 30 осіб.

По кожному з фактів буде проведено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

У "Дії" з'явилися нові сертифікати

Так, у додатку з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат із ПЛР-тесту. Документ діє 72 години з моменту здачі аналізу.

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Згенерувати його можна так само, як COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення програми у PlayMarket, AppStore або AppGallery у "Дії" потрібно натиснути "Послуги", вибрати "COVID-сертифікати" та натиснути "Сгенерувати сертифікат".

Далі слід дати згоду на отримання даних із Електронної системи охорони здоров'я у "Дії". Дані автоматично підтягнуться. Сертифікат з'явиться поруч із іншими цифровими документами у програмі. Процес займає кілька хвилин.

До речі, зараз у "Дії" також є: міжнародний, "жовтий" і "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна отримати після однієї вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та "зелений" діють 365 днів.

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