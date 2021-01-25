В "АТБ" підбили підсумки 2020-го – року безпрецедентних випробувань і нових можливостей

Рівно рік тому Україна, як і багато країн світу, довідалася про китайський коронавірус. Вже у перші тижні весни змінилося все: ввели суворий національний карантин, припинилося міжнародне авіа- та залізничне сполучення, багато видів бізнесу опинилися на межі виживання, мільйони громадян втратили джерела своїх доходів.

В "АТБ" розуміли, що незважаючи на всю складність нової реальності, основна місія компанії – забезпечення широких верств громадян гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності за максимально доступними цінами – повинна бути виконана. Більше того, у такій ситуації роль соціально орієнтованого бізнесу багаторазово зросла. Тому понад 68 тисяч осіб, що працюють у великій команді багаторічного лідера української галузі ритейлу, доклали максимум зусиль, аби ми з вами, як і раніше, могли купувати якісні продукти та заощаджувати власні кошти.

І, треба зазначити, усі неймовірні зусилля, які компанія та її персонал доклали, дали гарні плоди. Жителі 308 населених пунктів у 24 областях України, де сьогодні працюють 1203 супермаркети "АТБ", безперебійно могли купувати якісні продукти. Водночас компанія зростала та розвивалася, відкриваючи нові магазини, створюючи нові робочі місця, запускаючи нові онлайн-сервіси, а також нарощуючи обсяг сплачених у бюджети всіх рівнів податків та зборів.

"Минулий рік став серйозним випробуванням на міцність і своєрідним краш-тестом для всього ритейлу. Ми не були винятком – нам, як й іншим учасникам ринку, було непросто... Однак ми виявилися більш підготовленими до роботи в умовах форс-мажору. Зуміли в оптимально стислий строк адаптувати й оптимізувати всі ключові бізнес-процеси. Створити всі необхідні умови для безпечної й ефективної роботи наших співробітників. Ініціювати та реалізувати з нуля десятки масштабних і амбіційних проєктів", – пише на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор корпорації "АТБ".

За підсумками року компанія "АТБ" перерахувала в бюджети різних рівнів 15,8 млрд грн. Це на 26% більше, ніж у 2019 році (12,6 млрд грн). Для порівняння: ще за рік до цього бюджети одержали 9,4 млрд грн, а у 2017-му – 6,58 млрд грн.

Як бачимо, сума сплачених податків і зборів стрімко зростає. Це сьогодні досить актуально, адже після реформи децентралізації значно більше коштів залишається у місцевих бюджетах, у тому числі й у нашій міській скарбниці.

Нагадаємо, що "АТБ" уже кілька років поспіль входить до списку 10 найбільших платників податків країни та лідирує в галузі роздрібної торгівлі.

Це стало можливим завдяки ефективному менеджменту та стратегії динамічного розвитку торговельної мережі. У 2020-му, незважаючи на пандемію, прийняли перших клієнтів 127 дискаунтерів "АТБ" по всій країні. Ще у 59 магазинах відбулася модернізація. Для порівняння: за рік до цього компанія відкрила 88 нових магазинів і провела реконструкцію 41 маркета.

Варто зазначити, що минулий рік приніс безліч труднощів, адже до традиційного сезонного зростання цін додалися підвищення закупівельної вартості, значне зростання витрат у виробників тощо. "АТБ" довелося самотужки виправляти ситуацію, стати своєрідною подушкою безпеки для мільйонів своїх клієнтів. Проте 2020-й став і роком нових можливостей. Відкрився перший в країні продуктовий інтернет-магазин "АТБ" повного циклу. Весь процес приймання замовлення, його обробки та доставки вибраних товарів на зазначену клієнтом адресу найчастіше займає навіть менше часу, ніж ми зазвичай очікуємо кур'єра із піцою. Такий сервіс дозволив мільйонам українців підтримувати гідний рівень життя навіть в умовах найсуворішого карантину.

Крім того, в "АТБ" з'явився сервіс попереднього замовлення. Покупцеві більше немає необхідності витрачати час на пошук продуктів у торговому залі, хоча це й нескладно. Зібрати свій пакет продуктів можна онлайн, вибравши магазин, де його хочеться одержати. До того моменту, коли клієнт прийде у супермаркет, пакет із продовольством уже буде готовий. Потрібно оплатити його, що сьогодні теж можна зробити онлайн і показати чек у спеціально відведеній зоні магазину.

Фактично будучи авангардом вітчизняного ритейлу, "АТБ" системно впроваджує інноваційні технології й оптимізує бізнес-процеси. Це дозволяє системно збільшувати показники. Так, за рік товарообіг мережі зріс на 18,2% і становить 149,8 млрд грн (включаючи ПДВ).

Завдяки традиційній для "АТБ" стратегії динамічного розвитку за 2020 рік було створено 5,5 тисячі нових робочих місць. Відповідно, така сама кількість українських родин отримала стабільне джерело доходів і впевненість у завтрашньому дні.

Як бачимо, минулий рік для лідера ритейлу, як і для нас із вами, став вельми непростим, однак дав і нові можливості. На відчутні зміни на краще можна сподіватися і у 2021-му, адже динамічний розвиток є важливим напрямком загальної стратегії "АТБ".

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