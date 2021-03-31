В "АТБ" з'явилися унікальні екопакети з кукурудзяного крохмалю

Екологія стала одним з основних трендів нового століття. Для багатьох країн світу пріоритетними є проєкти, спрямовані на охорону довкілля, переробку відходів, обмеження використання шкідливого пластику… Україна також зацікавлена в захисті екології та робить свій внесок. Ключову роль у цьому відіграє великий соціально орієнтований і патріотичний бізнес.

У березні поточного року найбільша торговельна мережа країни "АТБ-Маркет" розпочала безпрецедентний проєкт з реалізації пакетів, які підлягають компостуванню (біорозкладу).

Виготовляє таку продукцію в'єтнамська компанія "Haplast" (TM "HapBio") з кукурудзяного крохмалю та біорозкладного полімеру. Підприємство – виробник пакетів "АТБ" під знаком "Ok compost HOME" успішно пройшло процедуру сертифікації в TUV Austria, що обов'язково включає сертифікаційне тестування сировини та виробів у європейській лабораторії. Це означає, що матеріал, з якого виготовляють цей вид упакування, має здатність до швидкого біорозкладу. Навіть у домашніх умовах у компостній ямі під впливом води, ґрунту, повітря або сонця такий пакет, товщина якого становить від 15 до 26 мкм, повністю розкладеться протягом 12 місяців. При цьому природі не наносять шкоди, оскільки матеріал повністю поглинається мікроорганізмами та стає частиною біогумусу.

Інноваційні пакети в тестовому режимі вже з'явилися в усіх магазинах лідера вітчизняного ритейлу. Вони позначені написом "ПочатОк пакетів без пластику" та прикрашені зображенням кукурудзяного качана. Це свідчення того, що компанія "АТБ" зробила крок, аби подолати непростий шлях повної відмови від пластикового упакування!

"Тренд на екологічність – один із найбільш значущих сьогодні у світі. Він має вплив на всі сфери діяльності людини та формує сучасні споживчі патерни. Саме тому екосвідомість для компаній стає необхідністю, оскільки турбота про навколишнє середовище й екологію належать до цілей сталого розвитку будь-якого бізнесу. Певен, що новий пакет стане альтернативою традиційному пластику", – написав на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, генеральний директор і голова ради директорів корпорації "АТБ". За його словами, у подальших планах компанії – впровадження та реалізація нових екоініціатив.

Тепер придбати пакети, до складу яких входить кукурудзяний крохмаль і біополімер, можна в магазинах мережі "АТБ" по всій Україні. На етапі тестування вони представлені в одному розмірі (30 х 50 см) і витримують навантаження не більш ніж сім кілограмів. Вартість такої інноваційної продукції становить 3,5 грн. Вона сформована на основі закупівельної ціни товару, транспортних витрат, митних платежів тощо. Собівартість сировини для виробництва цих виробів порівняно з поліетиленом вища. Виробник установив термін служби таких пакетів – 9 місяців.

Перехід до використання пакетів "Ok compost HOME" – це не перша та не єдина екоініціатива компанії "АТБ". Для найбільш свідомих громадян, які вже давно відмовилися від будь-яких пакетів, "АТБ-Маркет" пропонує зручні екоторбинки багаторазового використання, які в складеному вигляді легко помістяться в кишеню або у бардачок авто.

Із квітня 2019 року компанія "АТБ-Маркет" повністю перейшла до реалізації "зелених" пакетів, що містять у своєму складі оксибіорозкладну добавку d2w™ – вона сприяє прискоренню розпаду макромолекули полімеру на низькомолекулярні фрагменти.

Лише через рік у магазинах лідера української галузі роздрібної торгівлі стартував ще один екопроєкт – у мережі разом із пакетами покупцям почали пропонувати спеціальні ящики з картону. Вони зручні та місткі. У таку коробку запросто можна покласти до 25 кг продукції, причому досить компактно. Така тара стала дуже популярною серед тих, хто приїжджає за покупками в "АТБ" на авто. Виготовлені коробки зі щільного картону, тож після використання їх можна повністю утилізувати або переробити.

Враховуючи масштаби бізнесу – 1214 магазинів у різних куточках 24 областей України та понад чотири мільйони покупців щодня – можна говорити про те, що перехід до використання інноваційних, екологічно безпечних видів тари буде масовим. Обираючи екоупакування, кожен із нас може зробити свій внесок у збереження довкілля.

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