Спалювали ще живих людей. Страшні спогади очевидців трагедії в Бабиному Яру

До 80-х роковин трагедії СБУ опублікувала свідчення свідків страшних злочинів в Києві

СБУ опублікувала свідчення очевидців страшної трагедії в Бабиному Яру

Сьогодні виповнюється 80 років з дня початку масових розстрілів мирних жителів в Бабиному Яру. Як це відбувалося, можна прочитати в свідченнях очевидців. Архівні документи були оцифровані і опубліковані Службою безпеки України http://bit.ly/3uka5f0 з нагоди річниці трагедії. Від прочитаного волосся стає дибки.

ПІСЛЯ РОЗСТРІЛУ ЗЕМЛЯ ШЕВЕЛИЛАСЯ

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З протоколу допиту киянки Надії Горбачової, яка на момент розстрілів жила поблизу Бабиного Яру і стала вимушеним свідком тих страшних подій.

"Ми бачили, як за 15 метрів від Бабиного Яру німці змушували роздягатися привезених євреїв і наказували їм бігти. Їх розстрілювали з автоматів і кулеметів. Я особисто бачила, як з яру скидали немовлят. В яру були не тільки розстріляні або поранені, але і живі діти. Потім німці його закопали, але було помітно, як верхній шар ґрунту ворушився від рухів ще живих людей. Розстріли євреїв тривали ще кілька днів", – зафіксовано в її свідченнях.

З допиту киянки Марії Луценко, 1914 року народження. Вона проживала в будинку по вулиці Мельникова, 96. За 500-600 метрів від Бабиного Яру.

"Розстріли проводилися три дні поспіль з 28 по 30 вересня. Речі розстріляних окупанти відвозили. Я особисто бачила, як людей роздягали до білизни і розстрілювали над урвищем, дітей кидали не стріляючи", – з допиту свідка.

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РОЗСТРІЛИ ЩОП'ЯТНИЦІ Й БОСІ МОРЯКИ

Марія Луценко додає, що після цього розстріли тривали – людей привозили до яру по вівторках і п'ятницях.

Вона згадує, як взимку 1942 року до яру під посиленою охороною вели 40 полонених моряків.

"Був сильний мороз, а моряки йшли босі, в смугастих футболках і трусах. Всіх їх розстріляли", – згадує жінка.

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Одного разу після розстрілу до неї на подвір'я прийшов 18-річний підліток, весь закривавлений.

"Він попросив дати йому води і пішов. У розмові він пояснив, що впав до яру неушкодженим і після закінчення розстрілу вибрався з-під трупів і втік", – згадує Марія Луценко.

/ Фото: Wikipedia

Вона додає, що в серпні 1943 року окупанти почали відкопувати трупи і спалювати. Для цього були задіяні військовополонені. Трупи спалювали упереміш з дровами в кілька шарів.

"Над усім нашим районом стояв важкий запах і сморід протягом двох з половиною місяців", – згадує жінка.

РАБИ, ЗАКУТІ В КАЙДАНИ

З допиту Семена Берлянта, 1910 року народження. Він воював, отримав поранення і був змушений повернутися до окупованого Києва. Після допитів і жорстоких тортур чоловік зізнався, що єврей.

Його відправили відкопувати і спалювати тіла в Бабиному Яру. Він разом з іншими чоловіками був закутий ланцюгами. Відстань між людьми була всього 60 сантиметрів – можна було тільки стояти і рити лопатою.

"Перший час на розкопках і спалюванні трупів працювало осіб 180-200 – євреї, українці та росіяни, а також були комуністи, комсомольці, партизани, які були заарештовані німцями і підлягали знищенню. Працювали по 12-15 годин на добу. Годували нас погано. З їжі давали суп "баланду" і 200 грамів хліба, а води взагалі не давали. Розривали ми ями, діставали з них трупи, а потім будували тимчасові відкриті печі, де спалювали тіла", – згадує Семен Берлянт.

УДУШЕННЯ ГАЗОМ І ВТЕЧА З ПЕКЛА

Німці намагалися приховати свій злочин і руками полонених позбувалися трупів. З допиту відомо, що на місце приганяли екскаватор, за допомогою якого витягували тіла убитих людей. Тоді команду з відкопування тіл поповнили до 320 осіб. Доступ до місця спалювання був строго обмежений.

"Коли всі трупи були викопані і спалені, німці стали привозити на добу по 5-9 машин з тілами радянських громадян, задушених газом. З критої машини ми витягували по 50-80 тіл – чоловіків, жінок, дітей. Деякі ще хрипіли і подавали ознаки життя, але їх несли на загальний штабель і спалювали", – розповідав на допиті Семен Берлянт.

Йому вдалося втекти з цього жахливого місця під назвою Бабин Яр.