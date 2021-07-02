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У Борисполі відкрилося оновлене приймальне відділення районної лікарні (фото)

2 липня 2021 9:48

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Загалом у Київській області за президентською програмою "Велике будівництво" запланована модернізація приймальних відділень у 12 опорних медзакладах

Бориспільська центральна районна лікарня. Фото: koda.gov.ua

Бориспільська центральна районна лікарня. Фото: koda.gov.ua

У Борисполі введено в експлуатацію приймальне відділення місцевої багатопрофільної клінічної лікарні інтенсивного лікування.

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Про це повідомляє Київська ОДА.

Роботи з реконструкції відділення проводилися в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

У жителів Борисполя, таким чином, з'явилася можливість отримувати невідкладну медичну допомогу на європейському рівні та у комфортних умовах.

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Оновлене відділення і нове обладнання дозволять швидко встановити діагноз. Фото: koda.gov.ua

Оновлене відділення і нове обладнання дозволять швидко встановити діагноз. Фото: koda.gov.ua

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Як повідомили раніше в ОДА, вісім відділень вже завершили модернізацію, на фінішній прямій – реконструкція приймальних у Тетіївській, Переяславській, Фастівській та Ірпінській лікарнях.

У 2021 році по всій країні, за словами заступника голови Офісу президента, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенка, буде оновлено 177 приймальних відділень у лікарнях.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала ще одна програма, ініційована президентом Володимиром Зеленським, – "Велика реставрація". В рамках цієї програми планується за три роки відновити 150 об'єктів культурної та історичної спадщини, а також прилеглу до них інфраструктуру.

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Також нагадаємо, скільки витратять на "Велике будівництво" у Київській області і звідки гроші.

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