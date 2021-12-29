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У ботсаду Києва розгулює вовчиця. Ми дізналися, чи небезпечна вона (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
29 грудня, 15:02
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Ймовірно, тварина жила у когось удома і її викинули, як непотрібну іграшку
У Києві помітили вовчицю. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві помітили вовчицю. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у Національному ботанічному саду імені Гришка помітили вовчицю. За попередніми даними, раніше вона жила у когось удома та її викинули.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо?

Як розповіли сайту "Сьогодні" зоозахисники, по території ботанічного саду імені Гришка розгулює вовк.

"Це справді вовк, точніше вовчиця. Ймовірно, вона жила в когось удома і її просто викинули, як непотрібну іграшку. Вона бігає там з липня. Тварина не боїться людей, але близько не підходить, поводиться не агресивно. Вовчиця годується разом із безпритульними собаками. Найнебезпечніше, що незабаром розпочнеться період тічки і вона може спаровуватися з собаками", – пояснили сайту "Сьогодні" зоозахисники.

Про вовчицю знають багато зоозахисників. Вони кажуть, що тварину треба зловити та відвезти до одного з притулків для вовків. Для цього потрібна ініціатива керівництва ботсаду.

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Що кажуть у ботанічному саду?

У самому ботанічному саду імені Гришка кажуть, що їм поки що невідомо вовк це чи собака. Тварину почали помічати відвідувачі тижнів зо два тому у різних частинах ботанічного саду.

"Ми поки не можемо сказати – чи справді це вовк, чи все ж таки помісь. Тварину бачили відвідувачі кілька разів здалеку. Ми плануємо провести її вилов. Тоді і з'ясуємо – це вовк чи собака. Також ведемо переговори з притулком, щоби прийняли тварину на утримання", – повідомив сайту "Сьогодні" головний садівник ботанічного саду імені Гришка Василь Остап'юк.

Спіймати вовчицю можна за допомогою шприца зі снодійним або зловити спеціальну петлю, але для цього потрібно детально вивчити поведінку тварини і місце, де вона обжилася в ботанічному саду.

У Чорнобилі помітили зграю диких вовків

На березі Прип'яті співробітники Чорнобильського заповідника виявили зграю вовків. Про це повідомив науковий співробітник заповідника Сергій Домашевський.

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Як розповів Домашевський, усі тварини, крім однієї молодої та спокійної, пішли до чагарників. Таким чином чоловікові вдалося зняти вовка.

"Прекрасний звір був обережним, але й підпускав авто досить близько. Погравшись трохи у "відійду і перейду трохи вбік", ми розійшлися по своїх справах. І мій настрій поліпшився", – зазначив очевидець.

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