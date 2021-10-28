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У Броварах ветерани АТО заблокували будівлю міськради (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 жовтня, 11:20
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За твердженням учасників АТО, депутати сьогодні можуть позбавити військовослужбовців законних ділянок землі

У Броварах ветерани АТО заблокували приміщення міськради. Вони намагаються не дати депутатам провести сесію.

Про це повідомляє First у Telegram.

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Справа в тому, що депутати міської ради сьогодні можуть позбавити військовослужбовців законних ділянок землі.

За словами ветеранів АТО, землю одержують наближені до влади люди.

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На ролику видно, що в результаті бійки були розбиті вхідні двері до будівлі.

Нагадаємо, після засідання сесії Броварської міської ради 21 вересня депутат Богдана Драч отримала тілесні ушкодження внаслідок штовханини між депутатами та мером.

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Кому дадуть гроші на житло

Зеленський просив уряд затвердити державну цільову соціальну програму із забезпечення реалізації права на житло ветеранів війни на період до 2025 року.

  • Сім'ям загиблих, які зникли безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого під час АТО; особам з інвалідністю І-ІІ груп, отриманої внаслідок участі в АТО. Те саме стосується сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав.
  • Переселенцям, які брали безпосередню участь у захисті України від агресії РФ.
  • Сім'ям загиблих учасників Революції Гідності, а також сім'ям тих, кому посмертно надано звання Героя України за участь у Революції Гідності; особам з інвалідністю І-ІІ груп, отриманою внаслідок подій на Майдані.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у березні цього року Володимир Зеленський своїм указом створила Консультативну раду, який захищатиме ветеранів АТО від несправедливих вироків.

Також раніше президент розповідав про плани допомогти бізнесу ветеранів АТО.

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