У Бучі відкриють унікальну Академію спорту: як вона виглядає зараз (фото)

Спортивний комплекс за 111 мільйонів гривень зможе приймати змагання з олімпійських видів спорту навіть міжнародного значення

В рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Київській області тривають роботи зі створення унікальної Академії спорту. Об'єкт повинен відкритися в Бучі до 30-ї річниці Незалежності України.

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Про це повідомляє Київська ОДА.

Фото: facebook.com/buchacopter

Зазначається, що загальна вартість академії становить 111,5 млн грн.

"Її унікальність полягає в тому, що скористатися послугами зможуть як учасники міжнародних, державних та обласних змагань, так і 57 тисяч населення Бучанської громади. При проєктуванні було враховано потреби маломобільних відвідувачів: влаштовано пандуси, санвузли, необхідні параметри дверних прорізів. Це дозволить проводити спортивні заходи та змагання осіб з інвалідністю", – заявив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Андрій Лісовик.

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Багатофункціональний спортивний комплекс буде використовуватися для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значення, проведення занять з міні-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, великого тенісу. Крім цього, в ньому будуть проводитися заняття з фізичної культури бучанських шкіл.

Роботи на об'єкті виконані вже на 75%. Зведена двоповерхова будівля, частково виконані зовнішні інженерні мережі, майже закінчені каналізація і водопостачання, завершені теплопостачання і облаштування системи пожежогасіння. Більшість внутрішніх будівельних робіт вже також виконані.

Побудовано два міні-футбольних поля зі штучним покриттям, баскетбольний майданчик з поліуретановим покриттям, багатофункціональний майданчик і майданчик для занять по street-файту.

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Надалі передбачено будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2.

Як повідомляли новини "Сьогодні", "Велике будівництво" дійшло до Чорнобиля – в зоні відчуження лагодять дороги. Чорнобиль стане не місцем забуття, а точкою розвитку, впевнені в Офісі президента.

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