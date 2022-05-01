У Бучі померла українська художниця-шістдесятниця Любов Панченко

В Бучі на Київщині померла українська художниця-шістдесятниця Любов Панченко. 85-річна жінка голодувала під час російської окупації в місті.
Про це повідомляє мер Бучі Анатолій Федорук.
"На 85-му році життя відійшла у вічність Почесна громадянка міста, лауреат премії імені Василя Стуса, художниця-модельєр Любов Панченко. Вона – з-поміж патріотів-шістдесятників, які, незважаючи на тиск Кремля, розвивали українську культуру за часів радянської цензури. Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали", – йдеться у повідомленні.
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Що відомо про художницю
Любов Панченко була професійним художником-модельєром України, почесним громадянином Бучі, лауреатом премії ім. В. Стуса (2001) та членом Спілки Українок.
Жінка входить до групи славетних художників-шістдесятників, які відроджували українську культуру за часів хрущовської відлиги.
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