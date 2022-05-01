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У Бучі померла українська художниця-шістдесятниця Любов Панченко

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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1 травня, 00:52
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Жінка голодувала під час російської окупації у місті
Художниці було 85 років / Колаж "Сьогодні"
Художниці було 85 років / Колаж "Сьогодні"

В Бучі на Київщині померла українська художниця-шістдесятниця Любов Панченко. 85-річна жінка голодувала під час російської окупації в місті.

Про це повідомляє мер Бучі Анатолій Федорук.

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"На 85-му році життя відійшла у вічність Почесна громадянка міста, лауреат премії імені Василя Стуса, художниця-модельєр Любов Панченко. Вона – з-поміж патріотів-шістдесятників, які, незважаючи на тиск Кремля, розвивали українську культуру за часів радянської цензури. Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про художницю

Любов Панченко була професійним художником-модельєром України, почесним громадянином Бучі, лауреатом премії ім. В. Стуса (2001) та членом Спілки Українок.

Жінка входить до групи славетних художників-шістдесятників, які відроджували українську культуру за часів хрущовської відлиги.

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