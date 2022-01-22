У центрі Києва антивакцинатори вийшли на марш (відео)

На марш у центрі Києва знову вийшли антивакцинатори сьогодні, 22 січня. Людей не налякала навіть негода.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
На марш люди прийшли з транспарантами, де було написано: "СТОП фейк пандемія" та "Скажіть "ні" COVID-паспортам". Також антивакцинатори мали прапори.
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Протестувальників супроводжувала поліція, яка забезпечувала порядок.
Коронавірус в Україні
За добу 21 січня в Україні 22 473 особи підтвердили COVID-19. Серед хворих – 2 838 дітей та 535 медиків.
Минулої доби госпіталізували 2 608 осіб, зафіксували 136 летальних випадків, а одужали 4 610 осіб.
Вакцинація у країні
За добу в країні 91 310 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 осіб, другу дозу – 32 863 особи, додаткову дозу отримали 748 осіб, бустерну дозу – 25 851 особа.
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