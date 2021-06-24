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У центрі Києва чоловік випав з вікна багатоповерхівки

24 червня 2021 20:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Копи встановлюють обставини трагедії і спілкуються зі свідками і очевидцями

Місце події огороджено стрічкою. Фото: скрін

Місце події огороджено стрічкою. Фото: скрін

У Києві сьогодні, 24 червня, з вікна багатоповерхівки на вулиці Хрещатик випав чоловік. Швидше за все, він знаходився на 7-му поверсі будівлі.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі в Facebook.

"Медики, констатували смерть чоловіка", – пишуть в повідомленні.

За попередньою інформацією, чоловік випав з вікна квартири на 7-му поверсі багатоповерхівки.

Читайте також: На Донбасі однорічна дитина випала з вікна. Що сталося

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"Слідчо-оперативна група встановлює обставини трагедії і спілкується зі свідками і очевидцями", – додають в поліції.

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Фото: Київ Оперативний / Telegram

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій їй буде дана правова кваліфікація.

Раніше ми писали, на Донбасі однорічна дитина випала з вікна.

Нагадаємо, що в Чернівцях 10-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху. Коли летів, він вдарився об комунікаційні дроти і сушарки для білизни, приземлився на купу сухого листя, тому і вижив.

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