У центрі Києва чоловік випав з вікна багатоповерхівки

Копи встановлюють обставини трагедії і спілкуються зі свідками і очевидцями

Місце події огороджено стрічкою. Фото: скрін

У Києві сьогодні, 24 червня, з вікна багатоповерхівки на вулиці Хрещатик випав чоловік. Швидше за все, він знаходився на 7-му поверсі будівлі.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі в Facebook.

"Медики, констатували смерть чоловіка", – пишуть в повідомленні.

За попередньою інформацією, чоловік випав з вікна квартири на 7-му поверсі багатоповерхівки.

Читайте також: На Донбасі однорічна дитина випала з вікна. Що сталося

Реклама

"Слідчо-оперативна група встановлює обставини трагедії і спілкується зі свідками і очевидцями", – додають в поліції.

Фото: Київ Оперативний / Telegram

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій їй буде дана правова кваліфікація.

Раніше ми писали, на Донбасі однорічна дитина випала з вікна.

Нагадаємо, що в Чернівцях 10-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху. Коли летів, він вдарився об комунікаційні дроти і сушарки для білизни, приземлився на купу сухого листя, тому і вижив.