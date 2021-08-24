У центрі Києва на репетиції параду хлопець зробив пропозицію руки і серця дівчині (відео)

Військовослужбовець зробив своїй дівчині-колезі пропозицію руки і серця прямо під час репетиції параду до Дня Незалежності України на Хрещатику. Вона відповіла взаємністю.
Відео опублікував Богдан Бондар в Facebook.
"Гарно вчора хлопчина освідчився", – написав він.
На ролику видно, як хлопець опустився на одне коліно з букетом квітів. Навколо всі аплодували і кричали "гірко".
Швидше за все вона сказала йому "так", так як після пішов палкий поцілунок.
Як святкують парад в столиці
Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.
Повітряний парад в Києві: в День Незалежності над Хрещатиком пролетіли десятки літаків (фото, відео)
А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:
- учасників бойових дій на Донбасі;
- ветеранів;
- добровольців;
- медиків;
- волонтерів.
У військовому параді в столиці взяли участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Раніше ми повідомляли, в київському метрополітені натовпу пасажирів поспішають на військовий парад.
Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися в українських захисників.