У центрі Києва відключать воду – адреса

Комунальники проведуть ремонтні роботи

У Києві відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У центрі Києва з 11 січня відключать холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де не буде води?

З 09:00 11 січня до 01:30 12 січня у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:

бульв. Шевченка, 62.

У столиці люди залишились без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Харковом жителі 200 будинків залишилися без води через сусіда

У Лозовій Харківської області жителі 200 будинків більше доби сидять без водопостачання. У всьому винен сусід, який не пускає комунальників у двір, де прорвало трубу.

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Трубу прорвало на вулиці Курчатова. Без водопостачання залишилися 200 приватних будинків та очисні споруди.

Директор "Лозоваводосервісу" Володимир Кириченко розповів, що будівля, під якою сталася аварія, збудована без погоджень та дотримання санітарних норм.