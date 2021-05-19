У центрі Києва з'явилося пульсуюче бронзове серце (фото)

До нової скульптури можна доторкнутися і відчути серцебиття

У Києві відкрили 29-ту міні-скульптуру проекту "Шукай", присвячену видатному хірургу, вченому-винахіднику, письменнику Миколі Амосову. Бронзова скульптура зображена у формі анатомічного серця.

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Про це повідомляє КМДА.

Скульптурка з'явилася на фасаді будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 42, де з 1971 року жив Микола Амосов.

"Напрацювання видатного кардіохірурга Миколи Амосова надзвичайно вагомі в області операцій на серці для всього світу", – зазначила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

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Відзначимо, що скульптура інтерактивна – до неї можна доторкнутися і відчути серцебиття. Таке ж бронзове серце з'явилося і на будівлі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.

На сьогодні в рамках проекту "Шукай" в столиці встановлено вже 28 міні-скульптурок, присвячених символам Києва.

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Серед них – "Негайна допомога" (вул. Липинського, 4), "Золоті ворота" (вул. Ярославів Вал, 21/20-А), "Київський велотрек" (вул. Липинського, 15), "Ланцюговий міст" (вул . Болсуновських, 13-15), "Київський каштан" на будівлі міської адміністрації (вул. Хрещатик, 36) і багато інших.

У кожної скульптурки є табличка з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися її історію.

Як відомо, дитячий майданчик на Позняках прикрасили черепахою-гігантом і крокодилом. Діти в захваті від нових скульптур. Раніше тут були встановлені скульптури зебри, жирафа і слоника.

Крім того, в парку "Нивки" створили казкову галявину. Нову арт-зону збудував відомий український майстер Сергій Стеблюк.