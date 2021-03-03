У центрі Києва проходить подвійний мітинг (фото)

Правоохоронці не пропускають учасників протесту за огорожу

У Києві 3 березня проходять два мітинги біля Верховної Ради України. Тут зібралися працівники закритих телеканалів ("112", ZIK, NewsOne), а також підприємці.

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Відео з Маріїнського парку з'явилося на сторінці SaveФОП у Facebook.

"ФОПівців" зібралося цього разу небагато, вони закликають людей, які "лежать удома на диванах" виходити на акцію.

"Пікет полтавського активу Руху #SaveФОП засідання Верховної Ради України з вимогою збереження спрощеної системи оподаткування", – підписали відео в Мережі підприємці.

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Дві акції проходять окремо, але підприємці стоять разом з працівниками каналів.

Правоохоронці не пропускають учасників протесту за огорожу.

Зазначимо, у Маріїнському палаці почалися переговори президента Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває в Україні з візитом.

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Раніше ми писали, що з 15 грудня ФОПи мітингували проти заборони на підприємницьку діяльність на час локдауну з 8 по 24 січня, а також проти введення касових апаратів.

Нагадаємо, телеканал "Перший незалежний", в який об'єдналися співробітники заборонених до трансляції каналів ZIK, NewsOne і "112", також був відключений від мовлення.

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