У центрі Києва проходить подвійний мітинг (фото, відео)

Кияни стоять на Хрещатику з прапорами, викрикують гасла, на місці грає музика

Протестуючі вийшли на Хрещатик. Фото: "Сегодня"

У центрі столиці на Хрещатику сьогодні, 8 червня, проходять одразу два мітинги. Протестують вкладники "Еліта-центр", а також жителі "Святошин-2". Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на місці близько сотні осіб.

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Так, мешканці житлового масиву "Святошин-2" протестують під Департаментом містобудування та архітектури КМДА.

Тут сьогодні проходять громадські слухання щодо детального плану території (ДПТ) та комплексної реконструкції вулицями Живописної, Івана Крамського, Верховинній, Федора Кричевського, Михайла Котельникова, Окружній дорозі і на проспекті Перемоги. Учасники акції вимагають негайно зупинити розробку 219 ДПТ по забудові.

Реклама Мітинг під КМДА. Фото: "Сьогодні"

Люди тримають плакати і скандують – "Ні ДПТ Святошин-2, збережемо дерева", "Досить знищувати інфраструктуру району".

Мітинг під КМДА. Фото: "Сьогодні"

А під будівлею КМДА зібралися вкладники "Еліта-центр".

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Мітинг під КМДА. Фото: "Сьогодні"

На думку протестувальників, місцева влада забула про їхні проблеми і частина проєктів досі стоять замороженими.

Мітинг під КМДА. Фото: "Сьогодні"

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Загалом обидва мітинги проходять спокійно. На місці працюють правоохоронці.

Раніше ми писали, що в Києві біля Конституційного Суду України пройшов мітинг проти земельної реформи.

Нагадаємо, на мітингу на підтримку Стерненка стався конфлікт через прапор ЛГБТ.