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Понад 130 будинків без тепла: у центрі Києва прорвало трубопровід (відео)

28 березня, 16:04

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На місці працює аварійна служба

У Печерському районі Києва прорвало трубу – фонтан води б'є з-під асфальту і досягає висоти дев'ятиповерхового будинку.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

"Аварійна бригада комунального підприємства "Київтеплоенерго" працює над ліквідацією пошкодження трубопроводу, що сталося сьогодні о 13:50 на вул. Рибальській, 13. Пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія на поверхню було оперативно локалізовано аварійною бригадою КП "Київтеплоенерго". Наразі розпочато ремонтні роботи. На час їх проведення послуги теплопостачання тимчасові зупинені для 133 будинків", – розповіли "Сьогодні" в КП "Київтеплоенерго".

На кадрах з місця видно, що струмінь води піднімається високо в небо, бризки летять на всі боки.

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Зазначимо, що трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений у 1974 році.

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Раніше ми писали, що дітей з кількох шкіл перевели на дистанційне навчання. Все через прорив теплотраси – якраз навпроти Києво-Печерської лаври.

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Київ аварія вода трубопровід труба
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