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У центрі Києва біля будівлі СБУ відкрили стрілянину з автомата (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 16:45
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Відео стрілянини з'явилося у Мережі. Наразі на місці працює поліція міста
У поліції Києва з'ясовують ситуацію та всі обставини / Колаж "Сьогодні"
У поліції Києва з'ясовують ситуацію та всі обставини / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 25 січня, у центрі Києва сталася перестрілка. Вогонь відкрили біля головного управління СБУ.

Про це повідомляють у telegram-каналі Київ ІНФО.

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"Озброєні тітушки з автоматами напали на активістів громадської організації "Український стяг," – повідомляють у Мережі.

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Що кажуть у поліції

У поліції Києва кажуть, що з'ясовують ситуацію та всі обставини стрілянини в центрі Києва. Постраждалих нема, а озброєними були представники охоронної фірми.

На ринку у Харкові відбулася стрілянина

На Центральному ринку у Харкові сталася стрілянина. Двоє чоловіків постраждали.

Між ними виник конфлікт. В результаті один дістав пістолет і вистрілив у іншого. Перехожі затримали стрільця до приїзду.поліції.

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"Щойно на ринку двоє зачепилися в сварці. Якоїсь миті один дістав пістолет і почав шмаляти в натовпі. Другий учасник конфлікту поранений. Натовп затримав стрільця до приїзду копів" , – розповіли очевидці.

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