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У центрі Києва замість бомбосховища відкрили стрип-клуб (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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29 січня, 08:05
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Клуб у підвалі організували на вулиці Великій Васильківській, 58, де має знаходитися укриття
У столиці відкрили клуб прямо у підвальному укритті. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці відкрили клуб прямо у підвальному укритті. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у підвалі незаконно організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "СТБ".

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Що відомо?

Стриптиз-клуб у підвалі відкрили на вулиці Великій Васильківській, 58, де має знаходитися бомбосховище.

Охоронець закладу сказав журналістам, що у разі надзвичайної ситуації всіх обов'язково пустять у бомбосховище. Водночас показати ВІП-ложі чоловік відмовився.

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Який вигляд має стриптиз-клуб в укритті. Фото: google/maps

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Киян шокував стан одного з укриттів Києва

У соціальних мережах обговорюють фото столичного підвалу, який захаращений сміттям. Фото приміщення, яке має служити укриттям у разі надзвичайної ситуації, опублікував народний депутат України Роман Грищук. За його словами, багато інших приміщень у місті зайняті перукарнями та магазинами.

У КМДА "Сьогодні" повідомили, що наразі невідомо, де саме у столиці зроблено це фото. Зараз з'ясовують точну адресу приміщення, і хто є балансоутримувачем даного об'єкта.

Нам пояснили, що той, хто опублікував це фото, повною мірою не має інформації про захисні споруди. За законом, у спорудах подвійного використання можуть бути перукарні, аптеки, магазини.

"Ми найближчим часом підготуємо роз'яснювальний матеріал для таких депутатів на тему: що таке захисні споруди та чому там може щось розміщуватись. Але у разі надзвичайно ситуації ці приміщення можуть стати укриттям для населення", – пояснили нам у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

У мерії пояснюють, що в місті досить багато об'єктів, які поки що не готові до використання, таких близько тисячі. Балансоутримувачі повинні їх утримувати в порядку, не допускати захаращення сміттям, прибирати воду у разі підтоплення.

У мерії наголошують, що тому такі об'єкти укриття у підвалах мають бути закритими та упорядковані. Тоді в них не будуть селитися безхатченки та влаштовувати наркопритони.

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