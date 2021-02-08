У центрі Києві 86 будинків майже добу без опалення: що кажуть тепловики

У Києві через прорив труби у районі Києво-Печерської Лаври минулої ночі майже сотня будинків досі залишаються без опалення і гарячої води.
Чи будуть люди з теплом цієї ночі, з’ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.
Станом на вечір понеділка тепловики досі лагодять прорив труби.
"Вісімдесят шість будинків від сьогоднішньої ночі без гарячої води і опалення. А надворі мінус 10. У квартирах дуже холодно, кажуть мешканці. Тож кожен гріється як може", – розповіла журналістка з місця аварії.
Дехто навіть виходить грітися надвір.
"Ось пішла на вулицю погрітися. Ходжу – гріюся. Зараз піду обігрівач увімкну", – розповідає літня мешканка одного з будинків.
А хтось зігріває оселі електродуховками.
"О 5 ранку тепла вже не було. Довелося пиріг спекти, щоб духовка нагріла кухню. Є свої принади і в цьому", – розповідає інша жінка.
Своєю чергою тепловики бідкаються, що важко усувати аварію через негоду – а вони працюють ще від ночі.
Проте планують полагодити ще сьогодні, за кілька годин.
У КМДА кажуть, що пошкодженому трубопроводу 34 роки і він уже відслужив своє. До речі, тільки у столиці наразі 80 відсотків теплових мереж зношені і потребують заміни.
Нагадаємо, в ніч на 8 лютого сталося пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврській, 13. Кияни кажуть, що такі аварії трапляються "щотижня" всю зиму.
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