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У центрі Києві 86 будинків майже добу без опалення: що кажуть тепловики

8 лютого, 21:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Люди гріються на вулиці

У Києві через прорив труби у районі Києво-Печерської Лаври минулої ночі майже сотня будинків досі залишаються без опалення і гарячої води.

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Чи будуть люди з теплом цієї ночі, з’ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

Станом на вечір понеділка тепловики досі лагодять прорив труби.

"Вісімдесят шість будинків від сьогоднішньої ночі без гарячої води і опалення. А надворі мінус 10. У квартирах дуже холодно, кажуть мешканці. Тож кожен гріється як може", – розповіла журналістка з місця аварії.

Дехто навіть виходить грітися надвір.

"Ось пішла на вулицю погрітися. Ходжу – гріюся. Зараз піду обігрівач увімкну", – розповідає літня мешканка одного з будинків.

А хтось зігріває оселі електродуховками.

"О 5 ранку тепла вже не було. Довелося пиріг спекти, щоб духовка нагріла кухню. Є свої принади і в цьому", – розповідає інша жінка.

Відео: Сьогодні

Своєю чергою тепловики бідкаються, що важко усувати аварію через негоду – а вони працюють ще від ночі.

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Проте планують полагодити ще сьогодні, за кілька годин.

У КМДА кажуть, що пошкодженому трубопроводу 34 роки і він уже відслужив своє. До речі, тільки у столиці наразі 80 відсотків теплових мереж зношені і потребують заміни.

Нагадаємо, в ніч на 8 лютого сталося пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврській, 13. Кияни кажуть, що такі аварії трапляються "щотижня" всю зиму.

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Київ аварія вода опалення києво-печерська лавра прорив труби
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