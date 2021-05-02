У Чорнобилі відключили електроенергію

У Київській області сьогодні, 2 травня, заплановано планові відключення електроенергії в Броварському, Сквирському і Чорнобильському районах.
Про це йдеться на сайті "ДТЕК Київські регіональні мережі".
Так, у Броварському районі світла не буде з 8 ранку до 20 години вечора у таких населених пунктах:
- Погреби;
- Зазим'є;
- Пухівка;
- Рудня;
- Семиполки;
- Бровари;
- Гоголів;
- Рожни.
Також у Кам'яній Греблі Сквирського району не буде світла до восьми годин вечора на Шкільній та Кузьміївській. А в Чорнобилі до семи годин вечора – на вулиці Радянській і Без назви.
Раніше ми повідомляли, що в Україні тисячам лікарень і дитсадків можуть відключити електрику.
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