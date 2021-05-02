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У Чорнобилі відключили електроенергію

2 травня, 14:05

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Планові відключення електроенергії в Київській області 2 травня – повний список населених пунктів

У Київській області сьогодні, 2 травня, заплановано планові відключення електроенергії в Броварському, Сквирському і Чорнобильському районах.

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Про це йдеться на сайті "ДТЕК Київські регіональні мережі".

Так, у Броварському районі світла не буде з 8 ранку до 20 години вечора у таких населених пунктах:

  • Погреби;
  • Зазим'є;
  • Пухівка;
  • Рудня;
  • Семиполки;
  • Бровари;
  • Гоголів;
  • Рожни.

Також у Кам'яній Греблі Сквирського району не буде світла до восьми годин вечора на Шкільній та Кузьміївській. А в Чорнобилі до семи годин вечора – на вулиці Радянській і Без назви.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні тисячам лікарень і дитсадків можуть відключити електрику.

Також нагадаємо, енергетики Запорізької ТЕС відновили електропостачання Енергодара.

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