У Чорнобилі відключили електроенергію

У Київській області сьогодні, 2 травня, заплановано планові відключення електроенергії в Броварському, Сквирському і Чорнобильському районах.

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Про це йдеться на сайті "ДТЕК Київські регіональні мережі".

Так, у Броварському районі світла не буде з 8 ранку до 20 години вечора у таких населених пунктах:

Погреби;

Зазим'є;

Пухівка;

Рудня;

Семиполки;

Бровари;

Гоголів;

Рожни.

Також у Кам'яній Греблі Сквирського району не буде світла до восьми годин вечора на Шкільній та Кузьміївській. А в Чорнобилі до семи годин вечора – на вулиці Радянській і Без назви.

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