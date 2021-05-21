У Чорнобилі планують відновити будівництво готелю

Йдеться про проект будівництва на території Славутича, роботи на якому призупинили через відсутність фінансування

У 1989 році державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська атомна електростанція" розпочало будівництво 8-миповерхового готелю на 274 місця загальною площею понад 14 тис. квадратних метрів. Нині недобудову Фонд держмайна продав на голландському аукціоні фізичній особі. Наступного року об'єкт планують відновити.

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Про це повідомляє пресслужба КОДА.

"Об’єкт сам по собі достатньо складний. Очевидно, саме тому великої кількості охочих його придбати не було. І все ж, окрім мене, було ще два учасники, тож відбулося достатньо жваве змагання. Цікаво було", – говорить керівник цілого ряду будівельних компаній, новий власник недобудови Владислав Кононов.

Підприємець пояснив, що ситуація з реновацією буде вирішена після вивчення всієї документації. Тоді буде зрозуміло, можна переобладнати цю будівлю під житловий будинок, або у неї буде інше призначення.

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"Коли я говорив про локацію, я мав на увазі, що це найкраща локація в місті. Але є певні проблеми, наприклад, як у Славутич добиратися з Києва. Наприклад, якби до столиці курсувала швидкісна електричка, яка б йшла туди годину, а не чотири, як нині, то, зрозуміло, що цінність цієї локації стовідсотково була б набагато вищою. Але, наскільки мені відомо, наразі ставиться питання сполучення Славутича з іншими населеними пунктами, зокрема з Черніговом і Києвом", – додав він.

Йдеться про покинутому проект будівництва на території Славутича, будівельні роботи на якому були припинені через відсутність фінансування в 1997 році. На той час було завершено лише трохи більше 4500 квадратних метрів.

Приступити до відновлення об'єкта планують з наступного року.

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