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У Чорнобилі – нова екскурсія в зону відчуження. Вражаючі фото

31 травня, 20:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Оновлений тур Чорнобильською зоною розпочався у меморіальному комплексі "Зірка Полин", а завершився у екопарку "Медведино"

На Київщині організували презентаційну екскурсію в Чорнобиль за оновленим маршрутом. Почався тур у меморіальному комплексі "Зірка Полин".

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Про це повідомляє прес-служба КОДА.

Під час нового туру учасники відвідали Свято-Іллінський храм, а також зупинились біля експозиції роботів та моралу "Погляд у майбутнє".

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Пізніше вони рушили до Прип’яті, де оглянули парк розваг, центральну площу, експозицію ліквідаційної техніки та річковий вокзал.

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Також в оновдений маршрут входила радіолокаційна станція "Дуга", а закінчилась екскурсія у екопарку "Медведино".

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Раніше ми писали, що в Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакціїі чи можлива ще одна аварія.

Нагадаємо, ми показували, як би виглядала Чорнобильська зона, якби не аварія.Дизайнери "відновили" покинуту після Чорнобильської аварії територію, показавши, який вигляд вона б мала. Вони "реставрували" об'єкти в місті Прип'ять.

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