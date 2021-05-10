Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Чорнобилі затримали трьох сталкерів з РФ і України

10 травня, 14:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Порушники намагалися пішки потрапити в Чорнобильську зону з метою екстремального відпочинку – на них склали адмінпротоколи

У Київській області прикордонники вчора затримали трьох чоловік, які пробралися в зону відчуження і зону безумовного відселення. Відносно всіх порушників склали адмінпротоколи.

Реклама

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Правопорушниками виявилися 27-річний і 25-річна – громадяни Російської Федерації та ровесниця іноземки, громадянка України, мешканка Миколаєва.

"Ці троє намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку. Як з’ясували прикордонники, на територію України іноземці потрапили встановленим порядком через діючі авіаційний та автомобільний пункти пропуску", – йдеться в повідомленні відомства.

Читайте також: Свято в радіаційному пеклі. "Чорнобильській" демонстрації в Києві – 35 років (фото)

В тренді
Коронавірус в Києві. За добу виявили 753 нових випадки (карта)
Реклама

Стосовно затриманих громадян склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення, рішення за якими буде приймати суд.

Раніше ми писали, що в Києві відкрилася виставка "Чорнобиль. Подорож".

Крім того, пропонуємо відвідати перший віртуальний гід по Чорнобильській зоні відчуження від "Сьогодні".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Курили, пили і задували свічки: підлітки
Курили, пили і задували свічки: підлітки "відзначилися" на Великдень у церкві (відео)Інші новини
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)Інші новини
Топ-5 найкрасивіших станцій Київського метрополітену (фото)
Топ-5 найкрасивіших станцій Київського метрополітену (фото)Інші новини
"Почали творити якусь хр*нь": підлітки вибачилися за дебош у церкві (відео)Інші новини
Станцію
Станцію "Майдан Незалежності" закрили, а людей відігнали з площі. Що сталося (оновлено)Інші новини
Дробович хоче декомунізувати Батьківщину-матір у Києві
Дробович хоче декомунізувати Батьківщину-матір у КиєвіІнші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти