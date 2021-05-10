У Чорнобилі затримали трьох сталкерів з РФ і України

Порушники намагалися пішки потрапити в Чорнобильську зону з метою екстремального відпочинку – на них склали адмінпротоколи

У Київській області прикордонники вчора затримали трьох чоловік, які пробралися в зону відчуження і зону безумовного відселення. Відносно всіх порушників склали адмінпротоколи.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Правопорушниками виявилися 27-річний і 25-річна – громадяни Російської Федерації та ровесниця іноземки, громадянка України, мешканка Миколаєва.

"Ці троє намагалися пішки потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку. Як з’ясували прикордонники, на територію України іноземці потрапили встановленим порядком через діючі авіаційний та автомобільний пункти пропуску", – йдеться в повідомленні відомства.

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Стосовно затриманих громадян склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення, рішення за якими буде приймати суд.

Раніше ми писали, що в Києві відкрилася виставка "Чорнобиль. Подорож".

Крім того, пропонуємо відвідати перший віртуальний гід по Чорнобильській зоні відчуження від "Сьогодні".