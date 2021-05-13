У Чорнобилі помітили рідкісних козуль (фото)

У Чорнобилі в фотопастки "Полісся" потрапили рідкісні козулі. Кілька тварин паслися на красивій галявині в лісі.

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Фотографії з'явилися на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в Facebook.

Територія цього заповідника багата на копитних – оленів, лосів, козуль.

"Правда, останніх представників роду оленевих, яких ще називають дикими козами чи козулями, в зоні відчуження менше. Принаймні, так стверджують фахівці, які досліджували сліди диких тварин по снігу", – йдеться в повідомленні.

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На камерах можна побачити, як тварини пасуться, грають і насторожено прислухаються до звуків навколо.

"І не дарма. Бо на козуль в лісі полює навіть лисиця, не кажучи вже про вовка чи рись. І єдиний спосіб порятунку цих тварин від хижаків – втеча", - пишуть на сторінці заповідника.

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Раніше ми писали, що в Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції та чи можлива ще одна аварія.

Нагадаємо, ми показували, як би виглядала Чорнобильська зона, якби не аварія.