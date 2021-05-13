Русский
$ 27,63
33,5
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Чорнобилі помітили рідкісних козуль (фото)

13 травня, 14:43

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Тварини часто потрапляють в "фотопастки", розставлені територією заповідника

У Чорнобилі в фотопастки "Полісся" потрапили рідкісні козулі. Кілька тварин паслися на красивій галявині в лісі.

Реклама

Фотографії з'явилися на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в Facebook.

Територія цього заповідника багата на копитних – оленів, лосів, козуль.

"Правда, останніх представників роду оленевих, яких ще називають дикими козами чи козулями, в зоні відчуження менше. Принаймні, так стверджують фахівці, які досліджували сліди диких тварин по снігу", – йдеться в повідомленні.

Реклама

На камерах можна побачити, як тварини пасуться, грають і насторожено прислухаються до звуків навколо.

В тренді
Тепер не тільки на "Пріусах": на вулиці Києва виїхав поліцейський велопатруль (фото)
В тренді
Красиві місця: який вигляд мала б Чорнобильська зона, якби не аварія (фото)
В тренді
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)

"І не дарма. Бо на козуль в лісі полює навіть лисиця, не кажучи вже про вовка чи рись. І єдиний спосіб порятунку цих тварин від хижаків – втеча", - пишуть на сторінці заповідника.

Реклама

Раніше ми писали, що в Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції та чи можлива ще одна аварія.

Нагадаємо, ми показували, як би виглядала Чорнобильська зона, якби не аварія.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?Інші новини
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)Інші новини
"Почали творити якусь хр*нь": підлітки вибачилися за дебош у церкві (відео)Інші новини
Станцію
Станцію "Майдан Незалежності" закрили, а людей відігнали з площі. Що сталося (оновлено)Інші новини
Ветерани
Ветерани "Азову" обізвали Киву "ссиклом" через події під студією каналу "Україна 24"Україна
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)
В Україні відзначають День перемоги над нацизмом – онлайн (фото, відео)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти