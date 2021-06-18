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У Чорнобилі помітили рідкісну ящірку, яку часто плутають зі змією (фото)

18 червня 2021 18:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Веретільниця неотруйне створіння, яке більшу частину свого життя живе під землею та полює на земляних черв'яків

У Чорнобилі сфотографували веретільницю / Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

У Чорнобилі сфотографували веретільницю / Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

У Чорнобильській зоні помітили безногу ящірку веретільницю, яку часто плутають з мідянкою, вужем чи змією.

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Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник у Facebook.

"Неотруйне, спокійне створіння, яке більшу частину життя живе під землею і любить полювати на дощових черв’яків. Всі ящірки відрізняються від змій за "видимими", а не "скляними", повіками та здатністю відкидати хвіст. А ще – у веретільниці, на відміну від отруйної гадюки, товста шия, тобто між головою і тілом нема звуження", – йдеться у повідомленні.

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

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Веретільниці – це нечисельний вид у Чорнобильському заповіднику, а подекуди навіть рідкісний.

Оскільки вона веде прихований спосіб життя, то її складно виявити у природі. Саме тому вивчення поширення цього виду в різних типах оселищ потребує часу.

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Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Раніше ми повідомляли, що у Чорнобильській зоні зняли дуже рідкісного птаха-привида. Дрімлюга – це гніздовий птах заповідника.

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Нагадаємо, що в Чорнобилі зняли рідкісну болотну черепаху.

Також ми писали, що на Київщині організували презентаційну екскурсію до Чорнобиля за оновленим маршрутом.

Журналісти "Сьогодні" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!

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