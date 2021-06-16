У Чорнобилі зняли рідкісного птаха-привида (фото)

Рідкісний птах - дрімлюга. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник / Facebook
У Чорнобильській зоні зняли дуже рідкісного птаха-привида. Дрімлюга – це гніздовий птах заповідника.
Про це повідомляє Радіаційно-екологічний біосферний заповідник в Facebook.
Перших птахів, які навесні повернулися з теплих країв, спостерігали в кінці квітня-початку травня.
"Вони активні вночі: харчуються комахами, яких ловлять у повітрі. Часто цих незвичних пернатих можна спостерігати на дорогах. У птахів, підсвічених фарами авто, на відстані добре видно "рубінове" око", – пишуть у повідомленні.
Поселяється дрімлюга на відкритих ділянках – згарищах, покладах, галявинах, узліссі. Гніздо, в якому завжди два яйця, розміщує на землі. Знайти гніздо дрімлюги дуже важко.
"Полюючи на комах, дрімлюга несподівано, наче привид, з’являється з темряви і також несподівано зникає", – додають в заповіднику.
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