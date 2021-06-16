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У Чорнобилі зняли рідкісного птаха-привида (фото)

16 червня 2021 22:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Знайти гніздо дрімлюги дуже складно – в ньому завжди два яйця

Рідкісний птах - дрімлюга. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник / Facebook

Рідкісний птах - дрімлюга. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник / Facebook

У Чорнобильській зоні зняли дуже рідкісного птаха-привида. Дрімлюга – це гніздовий птах заповідника.

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Про це повідомляє Радіаційно-екологічний біосферний заповідник в Facebook.

Перших птахів, які навесні повернулися з теплих країв, спостерігали в кінці квітня-початку травня.

"Вони активні вночі: харчуються комахами, яких ловлять у повітрі. Часто цих незвичних пернатих можна спостерігати на дорогах. У птахів, підсвічених фарами авто, на відстані добре видно "рубінове" око", – пишуть у повідомленні.

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Поселяється дрімлюга на відкритих ділянках – згарищах, покладах, галявинах, узліссі. Гніздо, в якому завжди два яйця, розміщує на землі. Знайти гніздо дрімлюги дуже важко.

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"Полюючи на комах, дрімлюга несподівано, наче привид, з’являється з темряви і також несподівано зникає", – додають в заповіднику.

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Раніше ми повідомили, що в Чорнобилі зняли рідкісну болотну черепаху.

Також ми писали, що на Київщині організували презентаційну екскурсію до Чорнобиля за оновленим маршрутом.

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