У Чорнобильському заповіднику відкривають велосипедні та водні маршрути (фото)

Водні маршрути в Чорнобильському заповіднику. Фото: Дениса Вишневського
З 22 червня в зоні відчуження на території Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника поновлюються подорожі велосипедними і водними маршрутами. Всього таких маршрутів буде шість.
Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження в Facebook.
"Маршрути перевірені та затверджені, особлива увага приділена радіаційно-дозиметричному контролю", – пишуть в повідомленні.
Всього буде діяти п'ять водних і один велосипедний маршрутів, а саме:
- №14: Річка Уж – річка Прип'ять – Чорнобиль
- №15: Річка Дніпро – річка Прип'ять – ріка Дніпро – село Теремців
- №16: Річка Дніпро – річка Прип'ять – Чорнобиль
- №17: Річка Дніпро – річка Прип'ять – Залізничний міст
- №18: Річка Дніпро – річка Прип'ять – ріка Брагинка – село Ладижичі
- веломаршрут КПП "Зелений мис" – село Оташів – село Куповате – село Новосілки
Читайте також: "Потужний магніт" для туризму – Зеленський розкрив масштабні плани на Чорнобиль
"Завдяки цим маршрутам можна буде побачити звичні чорнобильські місця з незвичного ракурсу та відкрити для себе нові цікаві стежки та місцевості", – додають в агентстві.
Раніше ми повідомляли, що в Чорнобильській зоні відчуження буде побудована велика вітрова електростанція, а з пошкоджених пожежами дерев буде проводитися водень.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Чорнобиль повинен стати зоною міжнародного і внутрішнього туризму, а зона відчуження – зоною відродження.