У Чорнобильському заповіднику відкривають велосипедні та водні маршрути (фото)

Туристи зможуть відкрити для себе нові цікаві стежки і місцевості

Водні маршрути в Чорнобильському заповіднику. Фото: Дениса Вишневського

З 22 червня в зоні відчуження на території Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника поновлюються подорожі велосипедними і водними маршрутами. Всього таких маршрутів буде шість.

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Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження в Facebook.

"Маршрути перевірені та затверджені, особлива увага приділена радіаційно-дозиметричному контролю", – пишуть в повідомленні.

Ділянка річки Прип'ять на північ від ЧАЕС до державного кордону. Фото: Дениса Вишневського

Всього буде діяти п'ять водних і один велосипедний маршрутів, а саме:

№14: Річка Уж – річка Прип'ять – Чорнобиль

№15: Річка Дніпро – річка Прип'ять – ріка Дніпро – село Теремців

№16: Річка Дніпро – річка Прип'ять – Чорнобиль

№17: Річка Дніпро – річка Прип'ять – Залізничний міст

№18: Річка Дніпро – річка Прип'ять – ріка Брагинка – село Ладижичі

веломаршрут КПП "Зелений мис" – село Оташів – село Куповате – село Новосілки

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Ділянка річки Прип'ять на північ від ЧАЕС до державного кордону. Фото: Дениса Вишневського

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"Завдяки цим маршрутам можна буде побачити звичні чорнобильські місця з незвичного ракурсу та відкрити для себе нові цікаві стежки та місцевості", – додають в агентстві.

Ділянка річки Прип'ять на північ від ЧАЕС до державного кордону. Фото: Дениса Вишневського

Раніше ми повідомляли, що в Чорнобильській зоні відчуження буде побудована велика вітрова електростанція, а з пошкоджених пожежами дерев буде проводитися водень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Чорнобиль повинен стати зоною міжнародного і внутрішнього туризму, а зона відчуження – зоною відродження.