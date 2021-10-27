У COVID-статистиці Києва вчені виявили нестиковки

У столиці вдвічі більше позитивних тестів, аніж нових випадків

Коронавірус поширюється по сторінці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Національній академії наук повідомили про нестиковку в коронавірусної статистики Києва. Кількість позитивних ПЛР-тестів значно перевищує кількість офіційних нових випадків.

Про це йдеться у прогноз е НАН.

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Так, у даних говориться, що є неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів та нових виявлень.

"Останнім часом кількість позитивних ПЛР-тестів значно перевищує кількість офіційних виявлень, що свідчить про великий відсоток тестів у приватних лабораторіях і/або значну частину тестувань не за місцем проживання. Позитивних тестів у Києві зараз роблять удвічі більше, ніж офіційно виявляється випадків захворювання. Подібна ситуація спостерігалась і під час перебігу попередніх хвиль", – йдеться у прогнозі.

Нові випадки зараження / Фото: НАН Украины

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Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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