У будинку-монстрі на Подолі помітили життя: що відбувається у скандальній будівлі

Будівля не введена в експлуатацію і люди не мають права там жити. При цьому вплинути на них місцева влада не може

В одній з квартир "монстра" був включений світло, там знаходився чоловік. Колаж "Сьогодні"

Ускандальному будинку-монстрі на Подолі, що на вулиці Нижній Вал, 27-29, оселилися люди. У приміщенні помітили включене світло, там ходив чоловік, можливо, будівельник, який робить ремонт. Квартира знаходиться на верхньому поверсі, який влада вимагає знести.

Реклама

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Читайте також: "Монстра на Подолі" зможуть відкрити: суд ухвалив рішення на користь забудовника

У мерії нам розповіли, що будівля не введена в експлуатацію і жити там люди не мають права. А якщо вони користуються водою і світлом, то платять за них за підвищеним тарифом. Однак вплинути на них у влади немає права.

"У нас немає таких повноважень. Ми можемо продовжувати судитися з компанією, яка все це незаконно побудувала, і вимагати знести незаконно зведені поверхи", – розповів сайту "Сьогодні" депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

Реклама

Не виключено, що в будівлю будуть заселятися інші мешканці, які купили там квартири. Однак без введення в експлуатацію їх чекає доля скандально відомих "будинків Войцеховського". Там не працювали ліфти, були відсутні комунікації, а за користування електрикою і водою людям довелося платити за завищеним тарифом.

Депутат підкреслив, що міська влада буде продовжувати боротися у судах за те, щоб незаконно побудовані три поверхи демонтували.

"Висота будівлі майже 40 метрів, тоді як в історичній частині Подолу можна будувати вище 27 метрів. Ми вимагали зменшити поверховість будинку, але забудовник вирішив піти по беззаконню", – додав Білоцерківець.

За його словами, на сесії Київради вирішили звернутися до Кабміну з проханням до Міністерства розвитку громад і територій України та Державної архітектурно-будівельної інспекції не допустити введення в експлуатацію будинку-монстра, у зв'язку з відсутністю у нього в користуванні земельної ділянки. За це рішення проголосували депутати всіх фракцій Київради.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд не дозволив забудовнику узаконити права власності на окремі квартири в будинку на вулиці Нижній Вал, 27-29.

Також ми писали, що Господарський суд Києва завершив розгляд справи про знесення надбудови будівлі. Він зобов'язав відповідача за свій рахунок знести самочинно збудовані поверхи.