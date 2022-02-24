У Гостомелі під Києвом збили 3 вертольоти бойовиків

Росіяни з вертольотів обстрілюють Гостомель під Києвом

Здійснюється спроба захопити міжнародний аеропорт "Антонов" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Гостомелі розташований аеродром держпідприємства "Антонов". Там була атака російських вертольотів із виводком десанту.

Про це пише радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

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"Йде бій. Збито 3 вертольоти супротивника" , – написав Геращенко.

Місцеві кажуть, що пролетіло понад 20 вертольотів.

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У Києві очікується друга хвиля ударів

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив на брифінгу, що у столиці очікується друга серія ударів.

"Зараз може бути хвиля наступних ракетних ударів, у тому числі по об'єктах у Києві. Швидше за все, цивільні об'єкти не будуть порушені – вони не хочуть злити населення. По військових об'єктах (можуть бути удари. – Ред.) – вони всі евакуйовані та втрат не буде" , – сказав Арестович.

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