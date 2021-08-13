У Херсонській області вантажать баржу з кавунами на Київ – якою буде ціна (відео)

У цьому році врожайність менше на 20%, ніж у минулому. Через це ціни будуть вищими

13 серпня кавуни завантажать на баржу і відправлять до Києва. Колаж "Сьогодні"

У Херсонській області готують до відправки баржу з кавунами до Києва. По Дніпру продукт доставляють вже п'ятий рік поспіль. Однак ціна на нього буде в вище, ніж у 2020-му.

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Про це "Сьогодні" розповів фермер Олександр Синенко.

За його словами, до вечора 500 тонн кавуна загрузять на баржу, через п'ять днів вона дістанеться столиці. Річковим транспортом доставляти цей продукт безпечніше, оскільки кавуни не "стрибають" по ямах на дорозі. В результаті практично всі кавуни доставляють у цілісності.

Синенко додав, що в цьому році кавуни солодкі, оскільки літо було спекотним.

Скільки коштує кавун з баржі?

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Цього року ціна такого кавуна в супермаркетах буде в два рази вищою, ніж торік – не менше 6 гривень за кілограм.

Ціна піднялася через те, що врожайність у 2021 році менша на 20%. Весна була занадто прохолодною для зростання кавунів, а на початку літа було багато дощів.

Як вибрати кавун:

Кавун повинен бути середнього розміру і важити приблизно 6-9 кілограм.

Стиглий плід буде давати дзвінкий звук, коли по ньому стукати. Пляма на боці повинно бути жовтою або помаранчевою, розміром 5-10 сантиметрів.

У стиглого кавуна хвостик крихкий і легко ламається, а у незрілого плоду – більш м'який.

Колір кірки кавуна повинен бути контрастним, це свідчить про стиглість плоду.

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