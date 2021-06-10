В Ірпені затримали мавпу з паспортом? Розповідаємо, що сталося

У Telegram-каналах з'явилася інформація, нібито в Ірпені Київської області затримали мавпу з паспортом, яка порушувала правила громадського порядку.

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Як розповіли сайту "Сьогодні" зоозахисники Ірпеня, ця інформація виявилася перекрученою.

"У центрі Ірпеня мав місце факт використання мавпи для фотографування. Ніякого порушення порядку, втечі з боку примату не було. Всі обставини вивчає поліція", – розповіла нам місцева зоозахисниця Євгенія Мельник.

Не підтвердили нам факт порушення з боку примату і в "Муніципальній варті" Ірпеня.

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"Паспорт мавпи справжній. Крім того, зараз місцезнаходження цього фотографа встановлюється. Також маємо інформацію, що при фотографуванні мавпа подряпала дитину", – повідомила зоозахисниця.

Все почалося з того, що "Муніципальна варта" Ірпеня, патрулюючи місто, побачила фотографа з мавпою і викликала зоозахисників.

"Тоді він був відпущений, мавпу не вилучали. Зараз, днем 10 червня йдуть активні пошуки цього фотографа", – сказала Євгенія Мельник.

Нещодавно ми також писали, що мавпа напала на дитину, яка в цей момент була з батьками і грала з нею біля клітки, і відкусила їй палець.

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Також раніше ми писали, що в Харкові в торговий центр Sun Mall забігла мавпа з вулиці. За припущеннями очевидців, тварина втекла з контактного зоопарку, розташованого в цьому ТРЦ. Це вже не перший випадок, коли з цього зоопарку збігають тварини.