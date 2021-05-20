У КМДА повідомили про новий обшук

Департамент житлово-комунальної інфраструктури. Фото: КГГА

Державне бюро розслідувань провело обшук у приміщенні Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва в четвер, 20 травня, відповідно до постанови слідчого судді Печерського районного суду.

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Про це повідомила прес-служба КМДА.

У Департаменті заявили, що метою обшуку нібито є відшукання табелів робочого часу, відомостей нарахування виплати працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок за 2018-2020 роки.

Причому, там стверджують, що питання нарахування працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок вже "досконально досліджувалося" в 2021 році під час проведення Держаудитслужбою ревізії фінансово-господарської діяльності за 2018-2020 роки і тоді порушень не виявили. А тепер нібито саме на підставі цього аудиту Бюро отримало постанову про сьогоднішній обшук.

Нагадаємо, на думку мера Києва Віталія Кличка, обшуки на київських комунальних підприємствах останнім часом проходять не випадково, таким чином влада нібито намагається провчити і "поставити на місце" керівництво столиці.

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У Києві минулого тижня прокуратура провела ряд обшуків на комунальних підприємствах. Перевірки пройшли в "Спецжитлофонді", "Київміськсвітлі", "Київавтодорі", "Київзеленбуді", а також в КМДА та ін. Детальніше про "велику чистку" в столиці у матеріалі "Сьогодні".