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У КМДА повідомили про новий обшук

20 травня, 22:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Правоохоронці шукали в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА табелі робочого часу

Департамент житлово-комунальної інфраструктури. Фото: КГГА

Департамент житлово-комунальної інфраструктури. Фото: КГГА

Державне бюро розслідувань провело обшук у приміщенні Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва в четвер, 20 травня, відповідно до постанови слідчого судді Печерського районного суду.

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Про це повідомила прес-служба КМДА.

У Департаменті заявили, що метою обшуку нібито є відшукання табелів робочого часу, відомостей нарахування виплати працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок за 2018-2020 роки.

Причому, там стверджують, що питання нарахування працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок вже "досконально досліджувалося" в 2021 році під час проведення Держаудитслужбою ревізії фінансово-господарської діяльності за 2018-2020 роки і тоді порушень не виявили. А тепер нібито саме на підставі цього аудиту Бюро отримало постанову про сьогоднішній обшук.

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Нагадаємо, на думку мера Києва Віталія Кличка, обшуки на київських комунальних підприємствах останнім часом проходять не випадково, таким чином влада нібито намагається провчити і "поставити на місце" керівництво столиці.

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У Києві минулого тижня прокуратура провела ряд обшуків на комунальних підприємствах. Перевірки пройшли в "Спецжитлофонді", "Київміськсвітлі", "Київавтодорі", "Київзеленбуді", а також в КМДА та ін. Детальніше про "велику чистку" в столиці у матеріалі "Сьогодні".

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