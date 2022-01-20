До Києва йде снігопад – синоптики розповіли про небезпеку

Синоптики розповіли, на яку погоду чекати у столиці у п'ятницю 21 січня – з'явився свіжий прогноз

Початок тижня в Україні буде сніжним/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві завтра, 21 січня, буде сніговою та вітряною. Синоптики попереджають, що мокрий сніг замерзатиме на землі, тому на дорогах буде небезпечно.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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За даними синоптиків, у п'ятницю у столиці йтиме мокрий сніг та дощ. Невеликий сніг йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться аж до вечора.

Яка буде погода у Києві. Скріншот

На вулиці вдень очікується температура -2 градуси, але за відчуттями -7. Опади замерзатимуть на переохолодженій землі, на дорогах почнеться ожеледь.

Крім того, у Києві вітер посилиться до 15-24 м/с.

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Народний прогноз

21 січня вшановують пам'ять сповідника Еміліана. Раніше хуртовини та бурани у цей день були звичайним явищем, а стежили здебільшого за вітром.

Якщо вітер дме з півдня, то літо буде грозовим, а якщо день здасться ясним, то варто чекати посушливого літа.