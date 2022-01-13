Чи можна ховати зимові речі? У Києві різко зміниться погода (карта)

Завтра, 14 січня, у Києві вдень буде потепління, але варто очікувати сильний вітер.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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У місті вдень прогнозують штормовий вітер та потепління. Синоптик попереджає і про опади. У столиці буде мокрий сніг, який перейде в дощ.
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"Дуже уважно вибирайте місце для паркування автомобіля, щоб не впала на нього гілка або дерево. Тримайтеся подалі від білбордів, старих чи відкритих балконів", – додала Наталка Діденко.
Погода в Україні на Водохреще
В Україні на Водохреще не буде сильних морозів. У деяких регіонах 19 січня варто очікувати на мокрий сніг, а також сонце.
У столиці температура повітря вдень -4 градуси, а ось вночі опуститься до -8. У Львові цього дня стовпчики термометрів піднімуться максимум до 0 градусів.
У Харкові 19 січня у місті вдень температура повітря опуститься до 4 градусів морозу. Найтепліше буде в Одесі. Там синоптики прогнозують до 2 градусів тепла.
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