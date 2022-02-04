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СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Київ триває потепління: синоптики потішили прогнозом на завтра

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 18:06
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Тимчасове потепління у столиці буде не на руку водіям – синоптики попередили про небезпеку на дорогах
Сильних опадів завтра не варто чекати / Колаж "Сьогодні"
Сильних опадів завтра не варто чекати / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 5 лютого, буде переважно сухою, незначні опади можливі лише увечері. Весь день на вулиці буде хмарно, температура підніметься до 2 градусів тепла.

Про це повідомляє gismeteo.ua.

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За даними синоптиків, уночі з 4 на 5 лютого у столиці буде 5-6 градусів морозу, вдень температура підніметься до 2 градусів тепла. Увечері стовпчик термометра опуститься до -1 градуса.

Снігу завтра не очікується, лише близько 20:00 у місті може піти невеликий дощ. Швидкість вітру коливатиметься на рівні 6-9 м/с.

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Погода у Києві. Скріншот

Водночас синоптики попередили, що вдень на дорогах танутиме сніг, а ввечері через невеликий мороз ця "каша" замерзне. Тож водіям варто бути обережними.

Яка погода буде у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу.

На високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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