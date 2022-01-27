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У Київ іде сніг із дощем – свіжий прогноз синоптиків

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 18:00
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За прогнозом синоптиків, вітер у столиці буде південно-західним, а також очікується плюсова температура вдень
У столиці буде погана погода, але тепло. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці буде погана погода, але тепло. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода у Києві у п'ятницю, 28 січня, буде сніговою та одночасно дощовою. Синоптики цього дня прогнозують невелике потепління у столиці. Вітер очікується південно-західний.

Про це повідомляє Sinoptik.

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28 січня у Києві сонце рідко показуватиметься через хмари.

Невеликий дощ зі снігом йтиме весь день, а надвечір може стати сильнішим.

Температура повітря в столиці вночі становитиме нуль градусів, а вдень від +1 до +3 °C.

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Окрім того, цього дня синоптики прогнозують південно-західний вітер.

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