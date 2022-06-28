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До Києва перекрили в'їзди. Ми дізналися, чи це пов'язано з можливим нападом Білорусі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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28 червня, 10:38
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Сайт "Сьогодні" звернувся до джерела у Міноборони України
Через можливе вторгнення Білорусі у Київ дуже складно заїхати. Фото: колаж "Сьогодні"
Через можливе вторгнення Білорусі у Київ дуже складно заїхати. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогодні до Києва перекрили в'їзди, як у перші дні війни. Про те, що з 26 червня зі столиці легко виїхати, але дуже складно повернутись, знають навіть не всі кияни. А лише ті, хто застряг на блокпостах.

Ті, хто часто курсує між Києвом та областю, наприклад, хто живе у передмісті, зазначають: контроль на блокпостах суттєво посилився. Як і час проїзду через блокпости. Він може розтягнутися на одну-дві години. Це як у лютому 2022 року, на самому початку війни. Причому перевірки проводять як на основних, так і на другорядних дорогах.

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Сайт "Сьогодні" поставив питання про зв'язок між можливим наступом із півночі та перевірками на дорогах своєму джерелу в Міноборони. Відповідь отримали уникливу:

"Ми не виключаємо, що такі перевірки пов'язані з тим, що контррозвідка отримала певну інформацію, яка й спричинила подібні заходи".

У київській поліції нам повідомили, що, за їхніми даними, контроль насправді за цей час не змінювався.

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"У самому місті скоротилася кількість блокпостів, тому посилений контроль відбувається на в'їзді до столиці", – відповіли нам у пресслужбі київського главку поліції.

Тут можна заперечити: контроль на дорогах у Києві послабшав у квітні. Контроль на в'їзді посилився 26 червня. Тобто виходить нестиковка за часом.

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На в'їздах до Києва величезні затори через посилений режим перевірки. Фото: "Сьогодні"

Білорусь уже точно нападе?

Неточно. Головний противник війни – сам Лукашенко. Кинути армію у бій, тим більше покласти її у болотах Рівненщини для нього – великий ризик. Якщо армія буде в Україні, хто захистить його від протестів опозиції? Сил МВС, КДБ та інших "гестапо" "бацьку" буде замало.

Лукашенко і раніше, мабуть, обіцяв своєму поплічнику Путіну, що вдарить по Україні. Може, і цього разу йому вдасться пропетляти?

Олег Жданов оцінює ймовірність 50 на 50. Про це він повідомив в аналітичній програмі "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24".

"30 червня – 1 липня відбудеться зустріч у Санкт-Петербурзі, і Путін вирішуватиме там це питання, швидше за все", – вважає Жданов.

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