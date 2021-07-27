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До Києва знову не пускають вантажівки через спеку: коли знімуть обмеження

27 липня 2021 13:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У столиці з 12:00 обмежили рух на в'їзд в місто. Заборону ввели на всіх під’їздах до Київської області.

Фури не пустять до Києва мінімум до вечора

Фури не пустять до Києва мінімум до вечора / Фото: уніан

На Київщину тимчасово обмежили в'їзд великовантажного транспорту. Причина – підвищення денної температури до +28.

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Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

Обмеження почали діяти сьогодні, 27 липня, з 12:00. Вони стосуються вантажівок вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

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Заборону ввели на всіх під’їздах до Київської області. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково впродовж дня.

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Як виглядає станція. Фото: колаж "Сьогодні"

Раніше ми повідомляли, що центр Києва скували пробки через хресну ходу.

Також нагадаємо, чому дорога з Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль" перетворилося на пекло.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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