До Києва знову не пускають вантажівки через спеку: коли знімуть обмеження

У столиці з 12:00 обмежили рух на в'їзд в місто. Заборону ввели на всіх під’їздах до Київської області.

Фури не пустять до Києва мінімум до вечора / Фото: уніан

На Київщину тимчасово обмежили в'їзд великовантажного транспорту. Причина – підвищення денної температури до +28.

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Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

Обмеження почали діяти сьогодні, 27 липня, з 12:00. Вони стосуються вантажівок вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

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Заборону ввели на всіх під’їздах до Київської області. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково впродовж дня.

Раніше ми повідомляли, що центр Києва скували пробки через хресну ходу.

Також нагадаємо, чому дорога з Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль" перетворилося на пекло.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: