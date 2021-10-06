У Києві 30 будинків залишаться без газу: список адрес

У Києві 7 жовтня кілька будинків Дніпровського району залишаться без світла. Це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі "Київгазу".
Газу не буде за такими адресами:
- 3-тя Садова 15, 19, 1а, 3а, 5
- 4-я Садова 1, 3, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 27, 33, 34, 35
- 5-я Садова 1, 3, 8, 12, 17, 19, 26, 30, 33, 34, 40, 42, 44
Як стало відомо, в цьому районі проводитимуть роботи з установки безколодязного крану на розподільному газопроводі.
Жителів квартир просять перекрити газопровідні крани після припинення поставок. Згідно з правилами безпеки, відновлення поставок можливе тільки при наявності жителів у своїх будинках.
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Коли в Україні включать опалення?
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що опалення в Україні ввімкнуть тоді, коли протягом трьох днів буде зафіксовано температуру нижче 8 градусів тепла.
Шмигаль наголосив, що це передбачено законом і додав, що підготовка до опалювального сезону в Україні майже завершилася.
"Опалення місцева влада включить, щойно середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, як і має бути за законом, і буде триматися так не менше трьох днів", – сказав політик.
Нагадаємо, українцям, яких перевели до постачальника "останньої надії", доведеться в жовтні платити за кубометр газу більше 16 грн, замість фіксованих у більшості газзбутів 8 грн.
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