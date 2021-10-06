У Києві 30 будинків залишаться без газу: список адрес

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт у Дніпровському районі столиці

У Києві відключать газ. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 7 жовтня кілька будинків Дніпровського району залишаться без світла. Це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київгазу".

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Газу не буде за такими адресами:

3-тя Садова 15, 19, 1а, 3а, 5

4-я Садова 1, 3, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 27, 33, 34, 35

5-я Садова 1, 3, 8, 12, 17, 19, 26, 30, 33, 34, 40, 42, 44

Як стало відомо, в цьому районі проводитимуть роботи з установки безколодязного крану на розподільному газопроводі.

Жителів квартир просять перекрити газопровідні крани після припинення поставок. Згідно з правилами безпеки, відновлення поставок можливе тільки при наявності жителів у своїх будинках.

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У Києві відключать газ. Фото: 5 канал

Коли в Україні включать опалення?

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що опалення в Україні ввімкнуть тоді, коли протягом трьох днів буде зафіксовано температуру нижче 8 градусів тепла.

Шмигаль наголосив, що це передбачено законом і додав, що підготовка до опалювального сезону в Україні майже завершилася.

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"Опалення місцева влада включить, щойно середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, як і має бути за законом, і буде триматися так не менше трьох днів", – сказав політик.

Нагадаємо, українцям, яких перевели до постачальника "останньої надії", доведеться в жовтні платити за кубометр газу більше 16 грн, замість фіксованих у більшості газзбутів 8 грн.

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