У Києві скажена лисиця вкусила жінку

У Голосіївському районі Києва зафіксували випадок сказу лисиці, тварина забігла на приватне подвір'я та вкусила жінку.
Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.
"17 квітня тварина забігла на подвір’я у Голосіївському районі та сховалась під дошками. У той самий день, ця лисиця нанесла покус жінці, яка проходила біля цих дошок, після чого тварина знову сховалась. Людина отримує лікування. На наступний день був виявлений труп лисиці", – йдеться у повідомленні.
Лисицю доставили у відділ по боротьбі зі сказом тварин, есперти провели дослідження та виявили свічення характерне для сказу тварин.
Нагадаємо, що сказ – гостре інфекційне захворювання. Воно може передаватись людині не лише через укус, а і при ослиненні. Тварина може не виглядати хворою, але бути носієм. При контакті інфекція через ніс, губи чи ушкоджену шкіру потрапляє у кров. Хвороба вражає центральну нервову систему і завжди закінчується смертю.
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