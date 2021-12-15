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У Києві BMW на швидкості зніс два автомобілі та влетів у ТРЦ (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 02:18
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Свідки кажуть, що водій транспортного засобу був у стані алкогольного сп'яніння
Аварія сталася на Оболонському проспекті/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний", колаж: "Сьогодні"
Аварія сталася на Оболонському проспекті/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний", колаж: "Сьогодні"

У Києві, де раніше на пішохідному переході автомобіль на смерть збив чоловіка, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля на швидкості влетів в інші транспортні засоби.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

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Деталі аварії

Дорожньо-транспортна пригода сталася на Оболонському проспекті 15 грудня близько 00:30. Водій на автомобіль BMW на швидкості зніс два припаркованих авто. Після цього він влетів у ТРЦ DreamTown.

Після зіткнення з двома автомобілями, BMW влетів у ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"
Після зіткнення з двома автомобілями, BMW влетів у ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"

Автомобіль влетів у дві іномарки/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"
Автомобіль влетів у дві іномарки/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"

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Через ДТП постраждала й будівля столичного ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"
Через ДТП постраждала й будівля столичного ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Київ оперативний"

Водій був п'яний?

За інформацією свідків, двоє осіб, які перебували в BMW були у стані алкогольного сп'яніння. На місці інциденту працюють правоохоронців.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїзної частини і перекидання транспортного засобу.

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