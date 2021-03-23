У Києві більше тисячі нових хворих на COVID-19: в якому районі найбільше

За понеділок жінок заразилося коронавірусом більше, ніж чоловіків

У Києві з минулу добу зафіксовано 1050 нових випадків коронавірусної інфекції, один з районів переступив позначку в 200 хворих. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Тепер загальна кількість заражених коронавірусом з початку епідемії 154 036.

За останню добу захворіли:

584 жінки у віці від 18 до 91 року;

408 чоловіків у віці від 18 до 88 років;

27 дівчаток від 1 до 17 років і 31 хлопчик від 1 до 17 років.

Також за понеділок померли від ковіду 32 людини (всього 3114), а госпіталізували – 104 пацієнта. Одужали за добу 845 людей (всього 102789).

Найбільше хворих ковідом виявили у Дарницькому районі – 232, Деснянському – 190 і Дніпровському – 148.

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Як стало відомо, станом на ранок 23 березня в Україні підтвердили 11 476 нових випадків зараження коронавірусом (1 565 732 з початку епідемії). За понеділок померли 333 українці (30 431 з початку епідемії), а одужали 8044 особи (1 268 886 з початку епідемії). Також стало відомо, скільки людей вакцинували в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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