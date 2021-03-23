У Києві більше тисячі нових хворих на COVID-19: в якому районі найбільше

У Києві з минулу добу зафіксовано 1050 нових випадків коронавірусної інфекції, один з районів переступив позначку в 200 хворих. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Тепер загальна кількість заражених коронавірусом з початку епідемії 154 036.
За останню добу захворіли:
- 584 жінки у віці від 18 до 91 року;
- 408 чоловіків у віці від 18 до 88 років;
- 27 дівчаток від 1 до 17 років і 31 хлопчик від 1 до 17 років.
Також за понеділок померли від ковіду 32 людини (всього 3114), а госпіталізували – 104 пацієнта. Одужали за добу 845 людей (всього 102789).
Найбільше хворих ковідом виявили у Дарницькому районі – 232, Деснянському – 190 і Дніпровському – 148.
Як стало відомо, станом на ранок 23 березня в Україні підтвердили 11 476 нових випадків зараження коронавірусом (1 565 732 з початку епідемії). За понеділок померли 333 українці (30 431 з початку епідемії), а одужали 8044 особи (1 268 886 з початку епідемії). Також стало відомо, скільки людей вакцинували в Україні.
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