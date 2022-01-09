У Києві борються з негодою – яка ситуація на дорогах (карта)

Влада просить водіїв за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду та їздити громадським транспортом

У столиці чистять дороги. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні через різке погіршення погоди потрібно бути обережними та уважними на дорогах. У столиці вранці обмежували проїзд транспорту, а зараз на дорогах працює близько 140 одиниць спецтехніки.

Докладніше про ситуацію на дорогах – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Зміни для транспорту у столиці

Щоб Київ не потонув у заторах, а комунальники з технікою швидко прибрали сніг на дорогах, у місті запровадили обмеження для транспорту. 9 січня з 7:00 до 10:00 великогабаритному транспорту заборонили в'їзд до столиці.

Влада просить водіїв за можливості не користуватися власними авто під час снігопаду та їздити громадським транспортом, а також не паркувати машини на узбіччях доріг. Якщо авто заважатимуть роботі спецтехніки, їх можуть евакуювати.

Як прибирають дороги?

Наразі на вулицях столиці працює близько 140 одиниць спецтехніки "Київавтодору". Зупинки громадського транспорту, сходи, пішохідні переходи та тротуари розчищають 330 комунальників у складі 53 бригад з ручного прибирання.

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Ще до початку опадів дорожники виїхали обробляти протиожеледними засобами, зокрема, підйоми та спуски, вулиці з бруківки, мости і тротуари.

Синоптики прогнозують снігопад у Києві до кінця доби, з налипанням мокрого снігу. Завтра ж, 10 січня, опади повинні припинитися, але буде ожеледиця.

Водіїв попередили бути обережними і пильними на дорозі. І не паркувати авто на узбіччях вулиць – аби снігоприбиральна техніка могла без перешкод розчищати дороги і проїзди. Автівки, що заважатимуть спецтехніці наводити лад в сніжну погоду, будуть евакуйовані.

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У столиці усувають проблеми на дорогах. Фото: пресслужба КМДА

На інтерактивній карті в режимі онлайн можна спостерігати за роботою снігоприбиральної техніки у столиці.

Інтерактивна карта. Скриншот

Затори у Києві

Станом на обід 9 січня у Києві трохи затруднений рух транспорту. Так, затори утворилися на вулицях Антоновича та Лаврська.

У Києві практично вільні дороги. Скриншот

В Україну йде негода

9 січня у західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця. Вночі у Карпатах, Рівненській, Київській та Житомирській областях синоптики прогнозують сильний мокрий сніг. Приріст снігового покриву 4-10 см.

Також очікується перший рівень небезпеки – жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Крім того, 8-10 січня на річках басейну Прип'яті триватиме підйом рівнів води на 0,1-0,3 м. Також місцями можливий вихiд води на заплаву на річці Горинь у створі поста Дубровиця та рівень небезпеки жовтий.

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