У Києві кинули коктейль Молотова в офіс омбудсмена (відео)

У четвер, 26 серпня, в Києві на вулиці Інститутській кинули коктейль Молотова в офіс омбудсмена Людмили Денісової.
Про це повідомляє Kievmap.
У поліції Києва "Сьогодні" факт нападу на будівлю підтверджують, але подробиці інциденту поки що не говорять.
Денісову журналісти помітили, коли вона заходила в будинок. На прохання пояснити, що сталося, вона лише розвела руками.
На Інститутській вже затримали підозрюваного. На фото, які показав з місця подій канал "Україна 24", поліція затримує чоловіка, обличчя якого в сажі.
"Сьогодні о 15:10 в будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, в результаті чого пошкоджено двері приміщення. На щастя, ніхто із співробітників і відвідувачів не постраждав", – повідомила Денісова.
За її словами, у затриманого палія поліція знайшла і інші вибухові речовини.
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