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У Києві кинули коктейль Молотова в офіс омбудсмена (відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
26 серпня, 15:55
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На Інститутській працюють правоохоронці – з'ясовують всі обставини нападу на Денісову

У четвер, 26 серпня, в Києві на вулиці Інститутській кинули коктейль Молотова в офіс омбудсмена Людмили Денісової.

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Про це повідомляє Kievmap.

У поліції Києва "Сьогодні" факт нападу на будівлю підтверджують, але подробиці інциденту поки що не говорять.

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На Інститутській вже затримали підозрюваного. На фото, які показав з місця подій канал "Україна 24", поліція затримує чоловіка, обличчя якого в сажі.

Фото: скріншот
Фото: скріншот

"Сьогодні о 15:10 в будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, в результаті чого пошкоджено двері приміщення. На щастя, ніхто із співробітників і відвідувачів не постраждав", – повідомила Денісова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

За її словами, у затриманого палія поліція знайшла і інші вибухові речовини.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

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Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Раніше ми повідомляли, що:

  • 24 березня на Троєщині в Києві чоловік виліз на МАФ, який приїхали демонтувати комунальники, облив себе бензином і погрожував спалити себе. У той же день один з підприємців порізав колеса евакуатора, задіяного в демонтажі МАФів, коли той стояв на світлофорі.
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