У Києві буде хмарно та вітряно: синоптики дали прогноз (карта)

У п'ятницю, 15 жовтня, у Києві буде мінлива хмарність. Опадів в столиці не прогнозують.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Києві протягом дня температура повітря буде коливатися від +12 до +14 градусів. Вітер-південно-західний, 5-10 м/с.
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Аномально холодний вересень
Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Попри те, що вересень — осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня в Києві склала +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.
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