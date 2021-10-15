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У Києві буде хмарно та вітряно: синоптики дали прогноз (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
15 жовтня, 06:30
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Цього дня в столиці України дощу не прогнозують
Вдень у Києві опадів не передбачається/Колаж: Сьогодні
Вдень у Києві опадів не передбачається/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 15 жовтня, у Києві буде мінлива хмарність. Опадів в столиці не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У Києві протягом дня температура повітря буде коливатися від +12 до +14 градусів. Вітер-південно-західний, 5-10 м/с.

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Попри те, що вересень — осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня в Києві склала +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

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