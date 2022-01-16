Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Києві буде похмуро та невеликий снігопад: погода на 16 січня (мапа)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 січня, 07:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вітер північно-західний, 3-4 м/с
Температура повітря -4+1 градус. Колаж "Сьогодні"
Температура повітря -4+1 градус. Колаж "Сьогодні"

У Києві в неділю, 16 січня, буде хмарно, синоптики обіцяють невеликий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Погода

У Києві весь день буде хмарно. Тільки надвечір небо проясниться. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря -4+1 градус. Ближче до ночі стовпчик термометра опуститься до -4 і очікується невеликий снігопад.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Початок кінця? В Україні запровадили мовні норми для друкованих ЗМІ – що буде з пресою Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак З аеропорту "Київ" терміново евакуювали людей – що сталося Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Витік аміаку на "Стиролі" може призвести до екокатастрофи на сході України – експерт Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
16 січня. Рей Макфолл. Сьогодні - Всесвітній день The Beatles, музичного символу ХХ століття. Чому саме цю дату ЮНЕСКО прив'язала до свята на честь “жуків” і до чого тут Рей Макфолл?
На зустріч із героєм!
Коронавірус за тиждень

6 546

захворіло за тиждень в Києві

+34%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.74

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

31.78

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти