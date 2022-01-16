У Києві буде похмуро та невеликий снігопад: погода на 16 січня (мапа)

У Києві в неділю, 16 січня, буде хмарно, синоптики обіцяють невеликий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода
У Києві весь день буде хмарно. Тільки надвечір небо проясниться. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря -4+1 градус. Ближче до ночі стовпчик термометра опуститься до -4 і очікується невеликий снігопад.
Далі по темі
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
Раніше ми писали:
- У київському метрополітені на станції метро "Сирець" знайшли ключі від автомобілів. На комунальному підприємстві шукають господарів.
- На станції метро "Теремки" 7 січня на Різдво неадекватний чоловік із пляшкою пива в руках паралізував рух поїздів на синій гілці столичного метрополітену.