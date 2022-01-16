У Києві буде похмуро та невеликий снігопад: погода на 16 січня (мапа)

Вітер північно-західний, 3-4 м/с

Температура повітря -4+1 градус. Колаж "Сьогодні"

У Києві в неділю, 16 січня, буде хмарно, синоптики обіцяють невеликий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода

У Києві весь день буде хмарно. Тільки надвечір небо проясниться. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря -4+1 градус. Ближче до ночі стовпчик термометра опуститься до -4 і очікується невеликий снігопад.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

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