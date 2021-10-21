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У Києві буде тепла та суха погода: синоптики дали прогноз (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
21 жовтня, 06:30
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Протягом дня у столиці України опадів не прогнозують
День порадує киян своїм теплом/Колаж: Сьогодні
День порадує киян своїм теплом/Колаж: Сьогодні

У четвер, 21 жовтня, у Києві очікується тепла погода. Однак вже незабаром в Україні прогнозують похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня в столиці Україні температура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів. Очікується мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла у Київ лише в другій половині вересня. Попри те, що вересень — осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

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